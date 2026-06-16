Communiqué de presse LACROIX



La digitalisation des réseaux d’eau : un relais de croissance structurel pour LACROIX accentué par une dynamique conjoncturelle.



Digitaliser les réseaux d'eau pour les rendre plus sobres, plus résilients et plus intelligents : telle est la réponse concrète apportée par LACROIX à un contexte inédit de stress hydrique.



La première conséquence visible du dérèglement climatique, telle qu’identifiée par le GIEC, est la perturbation du cycle de l'eau, soumis à un régime d'extrêmes où sécheresses prolongées et crues soudaines se succèdent avec une intensité croissante. Depuis l'an 2000, la fréquence et la durée des épisodes de sécheresse ont bondi de 29 % à l'échelle mondiale (ONU, 2023).