Lacroix Group annonce une assemblée générale annuelle des actionnaires

* Lacroix Group tiendra assemblée générale ordinaire annuelle le 13 mai 2026 à Saint-Herblain. * Réunion portera sur ordre du jour et projets de résolutions publiés dans avis de convocation. * Documents préparatoires relatifs à cette assemblée ont été mis à disposition des actionnaires. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Lacroix Group SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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