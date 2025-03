Communiqué de presse LACROIX



Cybersécurité, IA : LACROIX au cœur des nouveaux enjeux technologiques de l’IoT industriel dans les domaines de l’eau et de l’énergie.

66 M€ de dépenses R&D cumulées depuis 2021.



LACROIX évolue sur des marchés porteurs, animés par des transformations technologiques et réglementaires.



Pour soutenir son ambition de devenir leader des solutions IIOT et des équipements électroniques sur ses marchés cibles, LACROIX a une stratégie R&D qui s’appuie sur la complémentarité entre 3 domaines : son expertise technologique dans le secteur de l’IoT et de l’électronique, la connaissance fine de chacun de ses marchés, ainsi que des partenariats technologiques au sein de son écosystème.