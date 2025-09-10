Lachlan Murdoch déclare que l'accord de fiducie est excellent pour les investisseurs dans ses premières remarques après l'accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Fox Corp

FOXA.O , Lachlan Murdoch, a déclaré mercredi que l'accord sur le trust familial Murdoch était une "excellente nouvelle pour les investisseurs" et qu'il apporterait clarté et continuité à la stratégie de l'entreprise, dans ses premières remarques publiques depuis l'accord .

L'accord, annoncé lundi, a cimenté le contrôle du fils politiquement conservateur de Rupert Murdoch sur l'empire médiatique qui comprend Fox News et le Wall Street Journal, mettant fin à une longue bataille de succession.

"Cela nous permet de clarifier notre stratégie pour l'avenir. Cela montre que notre stratégie sera cohérente. Elle est claire et très durable", a déclaré Lachlan Murdoch aux investisseurs lors de la Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference.

L'accord, conclu après qu'un tribunal du Nevada a rejeté l'an dernier une tentative de modification du trust familial, clarifie la direction et préserve l'orientation conservatrice du groupe.

Les enfants de Rupert, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, ont accepté de vendre leurs participations dans Fox et News Corp NWSA.O sur une période de six mois. Ils recevront chacun 1,1 milliard de dollars dans le cadre de cet accord, a déclaré une source à Reuters en début de semaine.

Une partie de cette somme proviendra de la vente d'actions de News Corp et de Fox avec une décote d'environ 4,5 %, qui a rapporté 1,37 milliard de dollars.

Un nouveau trust au profit de Lachlan et de ses jeunes frères et sœurs Grace et Chloe Murdoch détiendra 36 % des actions de classe B de Fox et 33 % des actions de classe B de News Corp.

Lachlan a ajouté que la stratégie de Fox a été définie en 2019, lorsque la société a vendu la majorité de ses actifs de divertissement à Disney DIS.N , et que cette stratégie s'est avérée fructueuse.