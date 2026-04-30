Labcorp revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce à une demande soutenue en matière de diagnostics

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Labcorp LH.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la demande en tests diagnostiques étant restée stable.

Les tests diagnostiques de routine et spécialisés ont contribué à dynamiser l'activité principale de Labcorp, amortissant ainsi l'impact de la baisse des dépenses en biotechnologie dans son unité de services de développement de médicaments.

Au cours de l'année écoulée, Labcorp et son concurrent Quest Diagnostics DGX.N ont tiré profit d'accords de gestion de laboratoires hospitaliers , ce qui leur a permis d'accroître leur part de marché.

Labcorp table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 17,70 et 18,35 dollars, contre une prévision antérieure de 17,55 à 18,25 dollars.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 17,87 dollars par action pour l'ensemble de l'année.

L'opérateur de laboratoires prévoit un chiffre d'affaires de 14,65 à 14,80 milliards de dollars pour 2026, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 14,61 à 14,79 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à 14,66 milliards de dollars.

“Labcorp a encore une fois enregistré de solides résultats trimestriels... grâce à la dynamique soutenue de nos activités de diagnostic et de laboratoire central”, a déclaré le directeur général Adam Schechter.

La société a indiqué qu'elle avait également élargi son offre de diagnostics spécialisés et compagnons et investi dans l'automatisation et l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du segment des laboratoires de diagnostic de Labcorp, son activité principale, a augmenté de 5% pour atteindre 2,76 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à la croissance organique et à la contribution des acquisitions.

Le chiffre d'affaires du segment des services de laboratoire biopharmaceutique, qui fournit des services de recherche sous contrat et de laboratoire central aux fabricants de médicaments, a bondi de 8,2% pour atteindre 780,6 millions de dollars, principalement grâce à la croissance des services de laboratoire central, a indiqué la société.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 5,8% pour atteindre 3,54 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,51 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel ajusté de 4,25 dollars par action a dépassé les estimations de 4,09 dollars.