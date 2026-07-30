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Labcorp revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une forte demande de tests
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2 et du commentaire de l'analyste au point 2) par Sahil Pandey

L'opérateur de laboratoires Labcorp LH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes ,grâce à une demande soutenue en matière de tests diagnostiques età la croissance de son activité de services de développement de médicaments, qui ont stimulé ses performances.

L'action de la société a reculé d'environ 6% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voiciplus de détails:

* L'activité de diagnostic de la société a bénéficié d'accords portant sur des tests spécialisés et la gestion de laboratoires, tandis que l'augmentation des dépenses dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique a soutenu son activité de services de recherche.

* Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que les investisseurs se concentraient probablement sur la croissance organique plus faible que prévu du segment « Diagnostics Laboratories » de Labcorp, après que son concurrent Quest Diagnostics eut placé la barre plus haut avec ses résultats de la semaine dernière.

* Le chiffre d’affaires du segment « Diagnostics Laboratories » de Labcorp a progressé de 5,5% pour atteindre 2,90 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,91 milliards de dollars.

* La semaine dernière,son concurrent Quest Diagnostics

DGX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, la demande de tests diagnostiques de routine ayant permis à l’entreprise de dépasser les estimations du deuxième trimestre.

* Labcorp a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 18,10 et 18,55 dollars par action, contre une fourchette précédente de 17,70 à 18,35 dollars.

* Le point médian de cette nouvelle fourchette, à 18,33 dollars, est supérieur à l’estimation des analystes, qui s’établissait à 18,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 14,71 et 14,83 milliards de dollars, contreune fourchette précédente de 14,65 à 14,80 milliards de dollars. Les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 14,71 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires de son segment «Biopharma Laboratory Services » a progressé de 6,5% pour atteindre 836,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 797,3 millions de dollars.

* Le chiffre d’affairesglobal du deuxième trimestre a progressé de 5,8% pour atteindre 3,73 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,71 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté, à 4,99 dollars, a dépassé les attentes de 4,78 dollars.

Valeurs associées

LABCORP HLDGS
307,130 USD NYSE 0,00%
QUEST DIAGNOSTIC
235,190 USD NYSE 0,00%
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