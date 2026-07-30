Labcorp en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de l'opérateur de laboratoires Labcorp LH.N progresse de 1,4 % à 311,39 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les portant à 18,10-18,55 dollars par action, contre une fourchette précédente de 17,70-18,35 dollars par action

** Le point médian de cette nouvelle prévision de bénéfice est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 18,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 3,73 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,71 milliards de dollars – données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 4,99 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,78 dollars par action

** En tenant compte de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année