La zone euro affiche un excédent commercial de 19,4 milliards d'euros en septembre

(AOF) - La zone euro a affiché un excédent de 19,4 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en septembre 2025, contre un excédent de 12,9 milliards d’euros en septembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat.
