La volatilité assombrit les perspectives de KKR après un premier trimestre supérieur aux prévisions

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* Le bénéfice par action prévu pour 2026 devrait être inférieur à l'objectif précédent de 7 dollars

* Les commissions de gestion augmentent au premier trimestre, les entrées de fonds étant tirées par l'activité de crédit

* Les revenus provenant de la vente d'actifs ont augmenté de plus de 50 % au cours du trimestre

(Mise à jour avec les commentaires issus de la conférence téléphonique) par Isla Binnie et Pritam Biswas

KKR KKR.N a averti mardi que la volatilité des marchés avait assombri ses perspectives de croissance, alors même qu'il publiait des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce à une augmentation du nombre de transactions et à la hausse des commissions tirées de la gestion des fonds des clients.

Le groupe de rachat a déclaré que les revenus provenant de la vente d'actifs avaient augmenté de plus de 50 % au cours du trimestre, ce qui a permis d'augmenter les dividendes versés aux actionnaires et à ses propres négociateurs. Il a levé 28 milliards de dollars de nouveaux capitaux, grâce aux flux vers l'activité de crédit, qui constitue le segment le plus important de ses 758 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Mais le directeur financier Robert Lewin a déclaré que les investisseurs devaient s'attendre à un bénéfice par action inférieur en 2026 aux 7 dollars par action précédemment prévus.

"Bien que nous continuions à générer des résultats très solides, notre visibilité est aujourd’hui légèrement moindre que ce que notre budget aurait laissé présager à ce stade de l’année. Par conséquent, si vous évaluez notre capacité à atteindre 7 dollars par action, nous pensons qu’il est plus probable que nous nous situions en dessous de ce niveau", a déclaré M. Lewin aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Les actions ont progressé en pré-ouverture après la publication des résultats, mais ont reculé plus tard dans la matinée pour terminer en baisse d’environ 2 %.

KKR et ses concurrents ont connu une année mouvementée en bourse, les investisseurs s'inquiétant de la croissance future, de l'impact de l'intelligence artificielle sur les sociétés de leur portefeuille et des normes de crédit dans le secteur du crédit privé.

La guerre au Moyen-Orient a ensuite secoué les marchés et jeté une ombre sur les prévisionsd’ une activité de transactions soutenue.

Le co-directeur général Scott Nuttall a déclaré mardi que "si le contexte en termes de guerre, de prix de l'énergie, etc. est un peu incertain ou inconfortable", il pourrait ne pas vouloir vendre un actif dans un tel environnement.

OPPORTUNITÉ D'ACHAT

Les commissions liées à la gestion des fonds pour le compte des clients, que KKR perçoit quel que soit le rendement des investissements, ont bondi de 30 %, pour atteindre 1,2 milliard de dollars au premier trimestre. Le résultat net ajusté global s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit 1,39 dollar par action, contre une prévision de 1,29 dollar par action selon un sondage LSEG .

Les rendements bruts de ses fonds de capital-investissement et de crédit ont ralenti. Le portefeuille de capital-investissement traditionnel a enregistré un rendement de 1 % au premier trimestre, contre 10 % au cours des 12 derniers mois .

Ses fonds de dette sont passés en territoire négatif, les indices composites de ses stratégies de crédit à effet de levier et de crédit privé affichant des rendements de -1 %, contre respectivement 5 % et 4 % au cours des 12 derniers mois .

"Dans l'ensemble, ces chiffres ont été meilleurs que les prévisions consensuelles, principalement grâce à une activité de monétisation impressionnante", ainsi qu'à une baisse des impôts et à de meilleurs revenus provenant des commissions, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan. Les analystes ont indiqué qu'ils attribuaient une note "surpondérée" au titre, ce qui signifie qu'ils s'attendent à ce qu'il surperforme.

Les actions de KKR ont regagné un peu de terrain depuis leur creux de mars, mais s'échangent toujours à un niveau inférieur d'environ 20 % sur l'année.

M. Nuttall a déclaré que lui-même, son co-directeur général Joe Bae et "plusieurs membres de notre conseil d'administration" avaient tous profité de ce qu'ils considèrent comme une décote pour acheter des actions.