La Virginie occidentale poursuit Apple, affirmant qu'iCloud a diffusé de la "pornographie enfantine"

(Ajout de nouvelles informations d'Apple au paragraphe 6, ajout de commentaires de groupes de défense aux paragraphes 19 et 21) par Nate Raymond et Stephen Nellis

Le procureur général de Virginie occidentale a poursuivi Apple AAPL.O jeudi, accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir permis à son service iCloud de devenir ce que les propres communications internes de l'entreprise ont appelé la "plus grande plateforme de distribution de pornographie infantile".

Le procureur général JB McCuskey, un républicain, a accusé Apple de donner la priorité à la vie privée des utilisateurs plutôt qu'à la sécurité des enfants. Son bureau a qualifié l'affaire de première du genre par une agence gouvernementale concernant la distribution de matériel pédopornographique sur la plateforme de stockage de données d'Apple.

"Ces images constituent un enregistrement permanent du traumatisme d'un enfant, et cet enfant est revictimisé chaque fois que ce matériel est partagé ou visionné", a déclaré M. McCuskey dans son communiqué.

Apple a déclaré dans un communiqué avoir mis en place des fonctionnalités empêchant les enfants de télécharger ou de recevoir des images de nudité et qu'elle innovait chaque jour pour lutter contre des menaces en constante évolution et maintenir la plateforme la plus sûre et la plus fiable pour les enfants".

"Toutes nos fonctions et contrôles parentaux de pointe, comme Communication Safety - qui intervient automatiquement sur les appareils des enfants lorsque de la nudité est détectée dans les messages, les photos partagées, AirDrop et même les appels FaceTime en direct - sont conçus en tenant compte de la sûreté, de la sécurité et de la confidentialité de nos utilisateurs", a déclaré Apple.

Jeudi, Apple a indiqué qu'elle prévoyait de mettre en place, dans les semaines à venir, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs américains de signaler des contenus inappropriés, tels que la nudité, directement à Apple, via une fonction "Report to Apple" (signaler à Apple). Cette fonction est déjà disponible en Australie et au Royaume-Uni. Apple a déclaré que cette extension était déjà prévue et qu'elle n'était pas une réponse à l'action en justice intentée par l'État de Virginie-Occidentale.

Aux États-Unis, on assiste à une prise de conscience nationale croissante sur la façon dont les smartphones et les médias sociaux nuisent aux enfants. Jusqu'à présent, la vague de litiges et de pressions publiques a surtout visé des entreprises telles que Meta, Snap et YouTube de Google, Apple restant largement à l'écart de l'examen.

CHIFFREMENT DE BOUT EN BOUT

L'action en justice intentée par la Virginie occidentale porte sur l'évolution d'Apple vers le chiffrement de bout en bout, qui met les fichiers numériques hors de portée d'Apple et des autorités chargées de l'application de la loi. L'État affirme que l'utilisation de cette technologie par Apple a permis la prolifération sur sa plateforme d'informations relatives à des abus commis sur des enfants.

Depuis des décennies, les défenseurs de la technologie et de la vie privée s'opposent sur la question du chiffrement de bout en bout. Ces derniers estiment que le chiffrement est essentiel pour garantir la protection de la vie privée et empêcher les écoutes numériques généralisées. Les gouvernements insistent sur le fait qu'il entrave les enquêtes criminelles.

Apple a envisagé de numériser les images, mais a renoncé à cette approche en raison de préoccupations concernant la vie privée et la sécurité des utilisateurs, notamment parce que les gouvernements pourraient en tirer parti pour permettre de censurer d'autres contenus ou de procéder à des arrestations, selon Reuters .

Le bureau de M. McCuskey a cité une conversation par SMS entre deux employés dans laquelle le responsable de la lutte contre la fraude d'Apple a déclaré qu'en raison des priorités d'Apple en matière de protection de la vie privée, la société était "la meilleure plateforme pour la distribution de matériel pédopornographique".

La plainte déposée devant le tribunal du comté de Mason vise à obtenir des dommages-intérêts légaux et punitifs et demande qu'un juge oblige Apple à concevoir des produits plus sûrs et à mettre en place des mesures efficaces pour détecter les contenus abusifs.

Google, d'Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et d'autres fournisseurs de plateformes vérifient les photos téléchargées ou les pièces jointes envoyées par courrier électronique en les comparant à une base de données d'identifiants de matériel pédopornographique connu, fournie par le National Center for Missing and Exploited Children et d'autres centres d'échange d'informations.

Jusqu'en 2022, Apple a adopté une approche différente. Elle n'analysait pas tous les fichiers téléchargés sur ses offres de stockage iCloud, et les données n'étaient pas cryptées de bout en bout, ce qui signifie que les forces de l'ordre pouvaient y accéder avec un mandat.

En 2020, Reuters a rapporté qu'Apple prévoyait un chiffrement de bout en bout pour iCloud , ce qui aurait mis les données sous une forme inutilisable par les autorités chargées de l'application de la loi. La société a abandonné ce projet après que le FBI se soit plaint qu'il nuirait aux enquêtes.

NEURALHASH

En août 2021, Apple a annoncé NeuralHash, conçu pour concilier la détection de matériel pédopornographique et la protection de la vie privée en analysant les images sur les appareils des utilisateurs avant leur téléchargement.

Les chercheurs en sécurité ont critiqué le système, craignant qu'il ne produise de faux rapports d'abus. Cette critique a suscité une levée de boucliers de la part des défenseurs de la vie privée, qui ont affirmé que le système pourrait être étendu pour permettre une surveillance gouvernementale.

Un mois plus tard, Apple a retardé l'introduction de NeuralHash, puis l'a annulée en décembre 2022, a déclaré l'État dans son action en justice. Le même mois, Apple a lancé une option de chiffrement de bout en bout pour les données iCloud, appelée Advanced Data Protection.

"Il s'agit clairement d'une tentative de pression sur Apple, non seulement pour désactiver la protection avancée des données, mais aussi pour obliger Apple à rechercher les fichiers privés de chaque utilisateur d'iCloud", a déclaré Thorin Klosowski, militant pour la sécurité et la protection de la vie privée à l'Electronic Frontier Foundation (Fondation de la frontière électronique).

La Virginie-Occidentale affirme que les choix d'Apple en matière de conception ont permis à des contenus illégaux de persister et d'échapper à l'application de la loi, causant ainsi un préjudice considérable aux systèmes de santé publique et de protection de l'enfance de la Virginie-Occidentale.

"Apple refuse de mettre en œuvre les outils standard de l'industrie qui permettraient d'arrêter la diffusion de ces images illégales, ce qui en fait un cas extrême parmi les grandes entreprises technologiques qui retirent et signalent régulièrement ces contenus horribles", a déclaré Sarah Gardner, directrice générale de Heat Initiative, un groupe à but non lucratif qui a critiqué Apple et d'autres entreprises technologiques pour leur rôle dans la diffusion de matériel pédopornographique.

Bien qu'Apple n'ait pas scanné les images téléchargées sur iCloud, la société a mis en place une fonction appelée Communication Safety qui permet de brouiller les images de nudité et autres contenus sensibles envoyés vers ou depuis l'appareil d'un enfant.