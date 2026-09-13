"La vie de Sylvester Stallone, c'est la véritable histoire de Rocky Balboa", affirme le réalisateur de "I Play Rocky"

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par Nivedita Balu

"La vie de Sylvester Stallone est la véritable histoire de Rocky Balboa", a déclaré le réalisateur Peter Farrelly alors qu'il foulait le tapis rouge lors de la première de "I Play Rocky" au Festival international du film de Toronto samedi.

Le film raconte sur grand écran les coulisses de la réalisation de "Rocky", une histoire d’outsider qui a inspiré de nombreux fans grâce à la détermination sans faille de Rocky Balboa, le personnage fictif incarné par Stallone .

Farrelly souhaite présenter "I Play Rocky" aux fans du boxeur fictif de Philadelphie, mais aussi à un public nouveau et plus jeune qui ne connaît pas les difficultés rencontrées par Stallone avant qu'il ne devienne la star de "Rocky".

Stallone a écrit et interprété le film de 1976, devenu depuis un véritable phénomène culturel.

"L’histoire de Rocky est en réalité une histoire vraie. Rocky est un personnage de fiction, mais l’histoire de Stallone, c’est celle de Rocky", a déclaré Farrelly.

"Et le message est le suivant: il ne faut jamais abandonner ni céder. On ne peut pas se laisser acheter. Et de nos jours, tout le monde se laisse acheter, tout le monde court après l’argent. Lui, non."

Lorsqu’on lui a demandé si Stallone avait déjà vu le film, Farrelly a répondu que l’acteur de 80 ans l’avait regardé seul.

"C'était angoissant, car il (Stallone) l'a vu seul. Or, c'est un film formidable à voir en groupe. Je ne savais pas comment il allait le prendre", a déclaré Farrelly. "Mais il l'a adoré. Dieu merci."

Stallone était un acteur peu connu avant de proposer l’histoire et il a obstinément refusé que les studios choisissent quelqu’un d’autre que lui pour le rôle.

Le film a été nominé pour 10 Oscars et en a remporté trois.

Anthony Ippolito incarne Stallone dans "I play Rocky", illustrant la détermination de l’acteur à devenir comédien et reproduisant sa voix rauque ainsi que son physique musclé, tout en recréant la scène emblématique sur les marches de Rocky à Philadelphie.

Le film sera distribué en salles par AMZN.O MGM Studios d’Amazon aux États-Unis et par Elevation Pictures au Canada.