La vente de concessions géothermiques par Trump entre en conflit avec les projets de parcs solaires prévus au Nevada

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* Trump a mis en avant l'énergie géothermique, mais a écarté l'énergie solaire et éolienne

* NextEra affirme que les parcelles géothermiques empiètent sur 60% de son projet solaire

* Le BLM a rejeté la demande de NextEra, mais la carte de la vente aux enchères n'inclut pas le site en question

par Nichola Groom

La vente de concessions géothermiquesorganisée cette semainepar le ministère américain de l’Intérieur dans le Nevada inclura des milliers d’acres qui chevauchent d’importantsprojets solaires prévuspar NextEra Energy NEE.N et d’autres promoteurs, selon des documents fédéraux.

Mardi, le Bureau of Land Management (BLM) du ministère de l’Intérieur doit mettre aux enchères 83 parcelles totalisant 265.691 acres destinées à des promoteurs géothermiques. NextEra, premier propriétaire mondial d’installations de production d’énergie solaire et éolienne, a demandé à l’agence en début d’année de "supprimer, reporter ou reconfigurer" trois parcelles géothermiques proposées.

L’administration du président Donald Trump a promu l’énergie géothermique comme source d’électricité disponible en permanence, tout en excluant largement l’éolien et le solaire d’un vaste effort visant à accélérer l’octroi des autorisations fédérales.

Dans des observations transmises à l’agence lors de l’examen de la vente, NextEra a indiqué que les parcelles en question recouvraient environ 6.000 acres, soit près de 60%, de son projet "Sawtooth Energy Center" d’une puissance de 1.000 mégawatts, prévu dans le comté de Nye, au Nevada.

Le BLM a rejeté la demande de NextEra en août, arguant que les terres fédérales sont gérées en vue d’utilisations multiples.

Les cartes publiées sur le site web du BLM en août montrent des chevauchements concernant six parcelles géothermiques proposées et quatre grands projets solaires prévus dans le désert du Nevada. Une parcelle, qui chevauche entièrement le projet Sawtooth de NextEra , n’apparaissait pas sur le site web de la vente aux enchères et semblait avoir été récemment retirée de la vente.

NextEra, dont le siège se trouve à Juno Beach, en Floride, a indiqué dans ses observations que ce chevauchement pourrait " créer un conflit prévisible" avec sa demande en cours d’examen.

"NextEra doit collaborer avec tout locataire potentiel et adapter ses activités en conséquence afin d’éviter tout conflit d’utilisation des terres", a déclaré l’agence. Le BLM a ajouté que si le projet de NextEra était approuvé en premier, il bénéficierait d’un "droit de priorité" et qu’un projet géothermique devrait alors éviter tout impact sur celui-ci.

Un autre développeur solaire, Leeward Renewable Energy, basé à Dallas, a indiqué qu’une parcelle géothermique chevauchait environ 735 acres de son projet solaire Lone Mountain, proposé dans le comté d’Esmeralda.

Elle a exhorté l’agence à reconnaître ce chevauchement "ainsi que le caractère non exclusif des droits de développement de tout futur locataire géothermique".

L’agence a ajouté une description et des cartes des projets qui se chevauchent à ses documents de vente. Il s’agit notamment du projet solaire Nivloc de 300 MW proposé, développé par Invenergy, et du projet solaire Gold Dust de 1.500 MW d’Arevia Power.

Tout comme Lone Mountain, ces projets faisaient partie du développement "Esmeralda 7", un complexe proposé comprenant sept parcs solaires sur 62.000 acres. Le BLM a annulé l’étude d’impact environnemental pour ce complexe en 2025, mais a indiqué que les projets pourraient faire l’objet de nouvelles demandes d’autorisation fédérale à titre individuel.

NextEra, Leeward et le BLM n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.