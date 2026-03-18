La vente de baux de l'administration Trump en Alaska attire 163 millions de dollars de la part des principaux acteurs du secteur pétrolier et gazier

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(Ajout des résultats préliminaires de la vente et d'une citation d'un représentant du gouvernement)

Le gouvernement américain a organisé mercredi sa vente la plus réussie de droits de forage de pétrole et de gaz dans la réserve nationale de pétrole de l'Alaska, attirant 163 millions de dollars d'offres gagnantes de la part d'acteurs de l'industrie tels qu'ExxonMobil XOM.N , ConocoPhillips COP.N , Repsol REP.MC et Shell SHEL.L .

La vente semble témoigner d'une demande refoulée de la part des foreurs pour des terrains dans la réserve, après plus de six ans sans vente aux enchères de pétrole et de gaz au niveau fédéral. Bien qu'elle présente un potentiel de développement élevé, la région a perdu de son intérêt ces dernières années en raison du coût élevé des forages dans cette zone reculée et des risques liés aux litiges environnementaux.

"Les résultats de la vente d'aujourd'hui sont historiques", a déclaré Kevin Pendergast, directeur de l'État d'Alaska du Bureau of Land Management, après avoir annoncé les résultats préliminaires de la vente aux enchères retransmise en direct. "Cela montre clairement que pour la NPR-A, malgré tous les succès remportés jusqu'à présent, les meilleurs jours sont encore à venir."

Le Bureau of Land Management du ministère de l'intérieur a reçu 430 offres pour environ 200 des 600 parcelles proposées, selon le décompte préliminaire.

Selon Pendergast, l'industrie a fait des offres pour 1,3 million d'acres sur les 5,5 millions d'acres (2,2 millions d'hectares) proposés.

Repsol et Shell ont fait des offres conjointes sur de nombreuses parcelles et en ont remporté plusieurs. Parmi les autres grands gagnants figurent ConocoPhillips, North Slope Exploration LLC et ExxonMobil.

Les représentants des entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le BLM publiera les statistiques finales de la vente sur son site web.

Cette vente est la première d'une série d'au moins cinq prévues par la loi sur les réductions d'impôts et les dépenses du président Donald Trump , qu'il a promulguée l'année dernière. Son administration a cherché à accroître la production nationale de pétrole et de gaz et à annuler les restrictions de l'ère Biden sur le forage dans la réserve de l'Alaska.

La NPR-A, comme on appelle cette réserve de 23 millions d'acres, a été désignée pour l'exploration pétrolière et gazière dans les années 1970 afin de remédier aux pénuries d'énergie. On estime qu'elle contient 8,7 milliards de barils de pétrole récupérables et 25 billions de pieds de gaz naturel récupérable.

La dernière vente de baux NPR-A, en 2019, a attiré 11,3 millions de dollars d'offres pour 1,05 million d'acres.

Les autorités de l'État d'Alaska et certains groupes autochtones soutiennent le forage pétrolier et gazier car il contribue aux recettes fiscales et crée des emplois. Les écologistes soutiennent que l'exploitation du pétrole et du gaz détruit les habitats d'espèces telles que les ours polaires et les caribous.