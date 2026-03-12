La vente d'Everllence par VW est conditionnée à l'entrée de Porsche SE en tant que co-investisseur, selon des sources

Volkswagen < VOWG_p.DE > va conditionner la vente d'une participation majoritaire dans sa filiale Everllence à l'entrée du holding Porsche SE PSHG_p.DE comme co-investisseur à hauteur d'environ 10% dans le fabricant de gros moteurs marins, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

Alors que VW recherche depuis des mois des offres concurrentes pour Everllence, il n'a pas été signalé précédemment que Porsche SE - le véhicule d'investissement des familles Piech et Porsche qui contrôle le groupe VW - serait un candidat tout désigné pour une participation plus petite.

Six investisseurs financiers sont passés à la deuxième étape de l'appel d'offres pour 51 % des actions après avoir fait des offres qui valorisent l'ensemble du fabricant de gros moteurs diesel et de pompes à chaleur industrielles à environ 8 milliards d'euros (9,25 milliards de dollars), ont déclaré les personnes concernées.

Un accord devrait être conclu d'ici l'été, ont ajouté.

VW et Porsche SE se sont refusés à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8653 euro)