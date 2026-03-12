 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La vente d'Everllence par VW est conditionnée à l'entrée de Porsche SE en tant que co-investisseur, selon des sources
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christina Amann et Alexander Hübner

Volkswagen < VOWG_p.DE > va conditionner la vente d'une participation majoritaire dans sa filiale Everllence à l'entrée du holding Porsche SE PSHG_p.DE comme co-investisseur à hauteur d'environ 10% dans le fabricant de gros moteurs marins, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

Alors que VW recherche depuis des mois des offres concurrentes pour Everllence, il n'a pas été signalé précédemment que Porsche SE - le véhicule d'investissement des familles Piech et Porsche qui contrôle le groupe VW - serait un candidat tout désigné pour une participation plus petite.

Six investisseurs financiers sont passés à la deuxième étape de l'appel d'offres pour 51 % des actions après avoir fait des offres qui valorisent l'ensemble du fabricant de gros moteurs diesel et de pompes à chaleur industrielles à environ 8 milliards d'euros (9,25 milliards de dollars), ont déclaré les personnes concernées.

Un accord devrait être conclu d'ici l'été, ont ajouté.

VW et Porsche SE se sont refusés à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8653 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
107,240 USD NYSE -2,50%
EQT
25,870 EUR Tradegate 0,00%
PORSCHE AG
37,050 EUR XETRA -1,12%
PORSCHE AUTO HLDG SE
33,120 EUR XETRA -0,78%
VOLKSWAGEN
93,100 EUR XETRA -0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank