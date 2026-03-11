 Aller au contenu principal
La vente aux enchères de pétrole et de gaz dans le Golfe du Mexique américain se termine avec 46,98 millions de dollars d'offres élevées
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une vente de droits de forage dans le Golfe du Mexique s'est terminée avec 46,98 millions de dollars d'offres élevées de la part de compagnies pétrolières et gazières, ont déclaré mercredi des responsables du Bureau américain de gestion de l'énergie océanique.

Les soumissionnaires retenus sont BP BP.L , Chevron

CVX.N , Shell SHEL.L et Anadarko. Les offres ont été lues en direct sur le site web du BOEM.

Pétrole et parapétrolier
Environnement



