La vente aux enchères de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique aux États-Unis a attiré 82,7 millions de dollars d'offres les plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le total des offres les plus élevées, des informations détaillées sur les entreprises soumissionnaires, ainsi que des commentaires émanant du secteur et d'associations environnementales tout au long du texte)

* La vente aux enchères a suscité des enchères plus soutenues qu’en mars, mais est restée en deçà de celles de décembre

* Les gisements offshore représentent environ 15 % de la production américaine, mais leur exploitation est plus coûteuse

* Les associations environnementales estiment que les enchères en eaux profondes augmentent les risques pour la faune et les communautés du golfe du Mexique

* L'industrie affirme que cette vente aux enchères vise à faire baisser les prix de l'énergie pour les consommateurs et à garantir la sécurité nationale

par Timothy Gardner

La dernière vente de droits de forage pétrolier et gazier organisée par l’administration Trump dans le golfe du Mexique a attiré mercredi près de 82,7 millions de dollars d’offres les plus élevées, générant davantage de recettes qu’une vente en mars, mais bien moins qu’une autre organisée en décembre.

L’administration Trump a proposé plus de 80 millions d’acres (32,4 millions d’hectares) dans le golfe du Mexique aux foreurs, dans le cadre d’une initiative visant à stimuler la production énergétique nationale grâce à des ventes régulières de concessions offshore. Il s’agit de la deuxième vente depuis que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a perturbé les flux mondiaux de brut et propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis quatre ans. C’est la troisième d’une série de 30 ventes prévues par la loi de 2025 sur les réductions d’impôts et les dépenses publiques du président américain Donald Trump, dont le déroulement est prévu jusqu’en 2040.

Kate MacGregor, secrétaire adjointe au ministère de l’Intérieur, qui a participé à la lecture des offres dans un musée de La Nouvelle-Orléans, a déclaré que ces enchères régulières “libèrent le potentiel du pétrole et du gaz offshore”. Le prédécesseur de Trump, l’ancien président Joe Biden, avait fait campagne en 2020 en promettant de bloquer les ventes de concessions offshore, mais les a tout de même organisées de manière sporadique à la suite de recours judiciaires.

Le ministère de l’Intérieur a mis en vente 15 100 blocs situés entre 3 et 231 miles (4,8 à 372 km) au large du plateau continental extérieur des États-Unis. La profondeur des eaux varie de 9 pieds à plus de 11 100 pieds (2,7 mètres à 3 380 mètres).

16 ENTREPRISES ONT SOUMIS DES OFFRES

Seize entreprises ont soumis un total de 69 offres portant sur 330 000 acres, soit environ 0,4 % des 81 millions d’acres proposés dans le golfe du Mexique, une étendue d’eau internationale que Trump a rebaptisée “golfe d’Amérique” par décret.

La deuxième vente aux enchères, qui s’est tenue en mars, a généré près de 47 millions de dollars d’offres les plus élevées pour 25 blocs couvrant environ 141 000 acres. Ce montant était bien inférieur à celui de la première vente aux enchères de décembre, rendue obligatoire par la loi de 2025, qui avait rapporté 279,4 millions de dollars d’offres les plus élevées.

La production offshore représente environ 15 % de la production américaine, mais elle est restée à la traîne par rapport aux gisements de schiste terrestres ces dernières années en raison de délais plus longs et de coûts initiaux plus élevés.

Parmi les entreprises ayant remporté des droits de forage figuraient des filiales de BP BP.L , de Chevron CVX.N et de Shell SHEL.L .

Le secteur de l’énergie a salué cette vente, même si elle a suscité moins d’intérêt que celle de décembre.

“La vente de concessions d’aujourd’hui va bien au-delà des enchères du jour”, a déclaré Erik Milito, président de la National Ocean Industries Association. “Il s’agit de garantir que les États-Unis disposent de l’énergie dont ils ont besoin pour maintenir des prix abordables, renforcer la sécurité nationale et alimenter la croissance économique pour les décennies à venir.”

Julia Forgie, avocate principale au Natural Resources Defense Council, a critiqué cette vente, l’accusant de mettre aux enchères les eaux océaniques au plus offrant. L’administration a exempté certaines opérations pétrolières et gazières de la protection prévue par la loi sur les espèces menacées. Les écologistes ont indiqué que de nombreuses offres concernaient des concessions en eaux profondes et ultra-profondes, où le forage est le plus risqué.

“Cette vente de concessions est un nouveau cadeau inacceptable qui menace la faune sauvage, les économies côtières et les moyens de subsistance des personnes qui dépendent d’un golfe en bonne santé”, a déclaré Mme Forgie.