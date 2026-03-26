La vaste raffinerie de pétrole russe de Kirishi interrompt ses activités à la suite d'une attaque de drone, selon certaines sources

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La vaste raffinerie de pétrole russe Kirishinefteorgsintez, l'une des plus importantes du pays, a interrompu son traitement jeudi à la suite d'attaques de drones ukrainiens qui ont mis le feu à certaines unités de l'usine, ont déclaré deux sources industrielles.

Elles ont indiqué que certaines unités primaires et secondaires ont pris feu après plusieurs vagues d'attaques de drones. L'une des sources a déclaré qu'il était difficile d'estimer le calendrier des réparations des unités endommagées.

Surgutgeftegaz, qui contrôle la raffinerie, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La capacité de la raffinerie est de 20 millions de tonnes, soit environ 400 000 barils par jour. Elle a traité environ 18 millions de tonnes par an au cours des dernières années, ce qui représente environ 7 % du volume total de raffinage de pétrole en Russie.

Elle produit annuellement 7 millions de tonnes de diesel, 2 millions de tonnes d'essence, 6 millions de tonnes de mazout et environ 600 000 tonnes de bitume, selon les données des sources industrielles.