La valse des dirigeants a été rythmée pour les sociétés financières en 2022

(NEWSManagers.com) - Comme chaque année, 2022 aura connu son lot impressionnant de changements à la tête des sociétés financières. Elle s’est toutefois distinguée des dernières années par l’implication des régulateurs eux-mêmes comme l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)

La fin du mandat de Robert Ophèle en juillet dernier a ouvert une longue période de transition en attendant de lui trouver un successeur. Ce dernier n’a été connu que près de trois mois plus tard en la personne de Marie-Anne Barbat-Layani, première femme à diriger l'AMF. Sa nomination aura causé toutefois quelques commentaires de la part des politiques et de certains observateurs pour son expérience passée en tant que représentante des banques notamment à la Fédération bancaire française (FBF), ce qui n’aura pas été le cas de la nouvelle secrétaire générale de l’ACPR, Nathalie Aufauvre, nommée il y a quelques jours à la suite de Dominique Laboureix.

Les grands établissements financiers n’ont pas été en reste. BPCE et sa filiale Natixis ont parmi été les premiers touchés avec le départ surprise de Lauren Mignon, président de BPCE, chez Wendel, annoncé en septembre après le départ tout aussi surprenant de son président André François-Poncet. Le retrait de Laurent Mignon du groupe BPCE, qu’il avait rejoint il y a 14 ans, a provoqué un jeu de chaises musicales. La nomination de son remplaçant, Nicolas Namias en octobre, a permis la promotion de Stéphanie Paix à la tête de Natixis en décembre.

La Société Générale a dû aussi cette année trouver un successeur à Philippe Oudéa qui a annoncé son futur départ en mai. Ce sera à Slawomir Krupa de conduire la prochaine transformation du groupe. Dans l’activité de banque privée, une autre figure a aussi pris ses distances en la personne de Patrick Folléa.

Chez Crédit Mutuel Arkéa, on notera le départ en retraite de Bernard Le Bras, directeur du pôle produits du Crédit Mutuel Arkéa, qui été remplacé de façon très momentanée par Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkéa Investment Services. Ce dernier a en effet décidé quelques mois plus tard de rejoindre Montpensier Finance, une société de gestion entrepreneuriale fondée par Guillaume Dard, pour en prendre la direction générale. Il a alors été remplacé par Thomas Guyot au Crédit Mutuel Arkéa tandis que la présidence de Arkéa Investment Services est revenue à son directeur général François Deltour.

Quelques sociétés de gestion ont aussi connu des changements de direction. Paul de Leusse, par exemple, a pris la tête de Sienna IM, la plateforme pour les investissements alternatifs et les actifs réels de GBL (Groupe Bruxelles Lambert), après le départ surprise de Pedro-Antonio Arias.

La Française Isabelle Bourcier, une ancienne de Lyxor et Ossiam et qui travaillait chez BNP Paribas AM depuis 2016, a été nommée directrice général de HSMC AM en France au mois de mars. Elle a été remplacée à son poste par Olivier Laplénie, jusqu'alors directeur des obligations quantitatives. Notons également que Marie Jacot-Cardoen est devenue présidente du directoire d’Edram France et que Frédéric Lejeune, ancien patron de Robeco en France, a pris la tête de JO Hambro en France.

A l’étranger aussi, quelques changements majeurs ont eu lieu. Celui évidemment de la direction générale de DWS. La filiale de gestion de Deutsche Bank a subi une perquisition de la police dans ses bureaux au mois de mai après le déclenchement d'une enquête pour "publicité trompeuse" sur ses fonds ESG. Un événement sans précédent, qui a terrorisé tout le secteur quant aux risques juridiques liés au "greenwashing" et qui a conduit à la démission immédiate d'Asoka Woehrmann, en charge des métiers de l'asset management de la banque allemande et directeur général de DWS. Il a été remplacé par Stefan Hoops, jusqu'alors en charge de la banque d'affaires. Credit Suisse a dû également changer de tête dans le courant de l'année, Thomas Gottstein cédant les rênes à Ulrich Körner , la banque suisse ne parvenant pas à se remettre de différents scandales.

Andrea Rossi, ex-DG d'Axa IM, a pris la tête de M&G. Fiona Frick a annoncé son départ de la direction générale d’Unigestion. Elle y travaillait depuis 32 ans. Bruno Colmant a quitté Degroof Petercam pour Roland Berger et enfin, SSGA a trouvé une remplaçante pour son PDG.

Parmi quelques personnalités un peu connu du monde de l’investissement, notons que l’ancien président d’Axa, Denis Duverne, a rejoint le fonds Iris; René Kassis a quitté La Banque Postale AM. Raise a recruté l'ex-ministre Julien Denormandie comme senior advisor. Natixis IM a promu Gad Amar. Alain Guélennoc est devenu président du directoire de Federal Finance. Amundi a nommé Nicolas Calcoen directeur général délégué tandis que Vincent Mortier est devenu le nouveau responsable des investissements du groupe. L'ancien CIO, Pascal Blanqué, est lui parti pour rejoindre un fonds souverain à Abu Dhabi. Enfin, Tikehau Capital a pris un ex-ambassadeur à la tête de son bureau britannique.

Enfin, côté association, Philippe Setbon a succédé cette année à Eric Pinon à la présidence de l’Association française de la gestion (AFG).