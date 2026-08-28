La valorisation reste séduisante sur ID Logistics selon UBS

UBS réitère sa recommandation "Achat" sur le titre avec un objectif de cours de 525 euros. Cet objectif de cours représente un potentiel de hausse de 62% par rapport au cours actuel.
UBS note l'excellente exécution au premier semestre en termes de croissance, de marges et de flux de trésorerie.
Selon l'analyste, la valorisation reste séduisante, avec une décote d'environ 30% par rapport aux niveaux historiques.
Rappelons qu'ID Logistics a enregistré un chiffre d'affaires de 2 084,6 MEUR au 1er semestre 2026, en croissance de 18,3%.
Le résultat opérationnel courant a augmenté ainsi de 23,3% à 81,1 MEUR, à un rythme supérieur à celui de l'activité.
Le résultat net part du Groupe est ressorti à 26,2 MEUR au 1er semestre 2026, en progression de 17,0% par rapport au 1er semestre 2025.
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