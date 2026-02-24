La valorisation de Stripe passe à 159 milliards de dollars lors de la dernière vente d'actions aux salariés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Stripe a été valorisé à 159 milliards de dollars dans le cadre d'une offre publique d'achat destinée aux employés et aux actionnaires, a annoncé la société fintech mardi, soit un bond de plus de 70 % par rapport à une vente d'actions similaire un an plus tôt.

L'année dernière, les investisseurs ont injecté 274 milliards de dollars dans les startups, soit le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré, alors que le financement du capital-risque aux États-Unis a fortement rebondi, selon les données de Crunchbase.

La plupart des fonds proviendront d'investisseurs existants, notamment Thrive Capital, Coatue et Andreessen Horowitz, tandis que la société utilisera également une partie de ses liquidités pour racheter des actions, a indiqué Stripe.

"Stripe est resté très rentable, ce qui nous a permis de continuer à investir massivement dans le développement de produits ainsi que dans des acquisitions", ont déclaré les cofondateurs John Collison et Patrick Collison dans leur lettre annuelle.

La société, dont les sièges sont situés à San Francisco et à Dublin, permet aux entreprises d'accepter des paiements, d'effectuer des versements et d'automatiser les processus financiers.

Au-delà des paiements, le chiffre d'affaires de Stripe devrait atteindre un milliard de dollars cette année, selon la société.

La société compte parmi ses clients la plateforme de médias sociaux X, dirigée par Elon Musk, Amazon AMZN.O , la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O et l'application de livraison d'épicerie Instacart CART.O .

Stripe est associé à plusieurs sociétés d'IA de premier plan et à la plupart des grandes entreprises technologiques - 80 % de l'indice Nasdaq 100 - selon la société.

"Nous pensons que l'avance de Stripe ne fera que s'étendre à travers l'avenir du mouvement monétaire en raison de son leadership dans le commerce agentique, les stablecoins, et plus encore", a déclaré Kareem Zaki, partenaire chez Thrive Capital.

Les analystes estiment qu'un financement abondant permet aux startups en phase finale de rester privées plus longtemps, car il leur offre une alternative aux marchés publics, qui sont restés volatils au début de 2026.