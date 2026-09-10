La valorisation de Positron, une start-up spécialisée dans les puces d'IA, s'envole lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Positron AI, une start-up spécialisée dans le développement de puces destinées à faire fonctionner des modèles d'IA, a annoncé jeudi avoir levé 875 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui a plus que quadruplé sa valorisation en sept mois pour la porter à 5 milliards de dollars.

La start-up avait levé 230 millions de dollars en février, pour une valorisation de 1,06 milliard de dollars, selon le fournisseur de données PitchBook.

Voici quelques détails:

* Le marché en pleine expansion de l’inférence IA, axé sur l’exécution de modèles d’IA entraînés, est devenu un terrain d’affrontement majeur, les entreprises développant des processeurs spécialisés pour contester la domination de Nvidia

NVDA.O .

* Ce financement a été divisé en deux tranches: une série C de 375 millions de dollars, avec une valorisation pré-financement de 3,5 milliards de dollars, et une série C-1 pouvant atteindre 500 millions de dollars, menée par NEA et Jim Clark, a indiqué Positron.

* Les fonds levés serviront à financer la phase finale de conception d’Asimov, la puce de nouvelle génération de l’entreprise. Celle-ci prévoit de lancer la production au cours du second semestre 2027.

* La société a déclaré que son système d’inférence IA, Titan, combinera quatre à huit puces Asimov pour prendre en charge des modèles dépassant 16.000 milliards de paramètres et des fenêtres de contexte de plus de 10 millions de tokens dans un seul nœud.

* Ce tour de table a été co-dirigé par NEA, Atreides Management, Valor Equity Partners, Andra Capital, SemiAnalysis Capital et Jim Clark, fondateur de Silicon Graphics. La Qatar Investment Authority, Cisco Investments et Naver Ventures figuraient parmi les autres investisseurs.

* Positron a également indiqué qu’elle déployait plus de 50 racks d’Atlas, son système d’inférence de première génération, sur Oracle Cloud Infrastructure.

* Dans le cadre de ce financement, Forest Baskett (NEA), Gavin Baker (Atreides Management), Dylan Patel, fondateur de SemiAnalysis, et Thomas Jermoluk (Jim Clark Office) rejoindront le conseil d'administration de Positron.