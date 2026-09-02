La valorisation de la start-up spécialisée dans l'IA Wonderful a plus que doublé pour atteindre 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 3, 4, 5 et 6)

Wonderful, un fournisseur de systèmes d'exploitation basés sur l'IA destinés aux entreprises, a déclaré mercredi que sa valorisation avait plus que doublé pour atteindre 5 milliards de dollars en moins de six mois, les entreprises adoptant de plus en plus l'IA.

La sociétéa levé 550 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Insight Partners, un investisseur mondial en logiciels, avec la participation de Salesforce et d’investisseurs existants, notamment Index Ventures , IVP et Vine Ventures.

Ce financement souligne l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l’IA d’entreprise, capables d’améliorer la productivité et l’efficacité des employés.

Selon une enquête mondiale de McKinsey, les organisations étendent l’IA à l’ensemble de leur entreprise, en la déployant dans davantage de fonctions métier et en améliorant la productivité de chaque collaborateur.

Wonderful a indiqué qu’elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour accélérer le développement de ses produits, renforcer ses équipes de déploiement à l’international et répondre à la demande croissante pour son système d’exploitation basé sur l’IA.

Son système d’exploitation aide les entreprises à coordonner les agents IA, les flux de travail, les applications et l’exécution au sein de l’organisation.

L’entreprise permet également à ses clients d’intégrer des outils d’IA à leurs technologies existantes, plutôt que de remplacer l’ensemble de leur infrastructure logicielle.

Fondée en 2025, Wonderful a levé 150 millions de dollars en mars, pour une valorisation de 2 milliards de dollars . L’entreprise a indiqué s’être depuis étendue à plus de 35 marchés et compter désormais 650 employés.