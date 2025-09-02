La valorisation d'Anthropic a plus que doublé pour atteindre 183 milliards de dollars après une levée de fonds de 13 milliards de dollars

La société d'intelligence artificielle Anthropic a déclaré mardi qu'elle était désormais évaluée à 183 milliards de dollars après la levée de fonds, soit plus du double de son évaluation précédente, car l'enthousiasme des investisseurs pour les startups d'intelligence artificielle reste fort malgré certains doutes sur les dépenses de l'industrie technologique.

Cette nouvelle valorisation représente un bond par rapport à la valorisation post-money de 61,5 milliards de dollars en mars de cette année, lorsque l'entreprise a levé 3,5 milliards de dollars.

Anthropic a déclaré avoir levé 13 milliards de dollars lors d'un tour de table de série F mené par la société d'investissement ICONIQ.

L'investissement permettra d'accroître notre capacité à répondre à la demande croissante des entreprises, d'approfondir notre recherche en matière de sécurité et de soutenir l'expansion internationale alors que nous continuons à construire des systèmes d'IA fiables, interprétables et orientables", a déclaré Anthropic dans un billet de blog.

La startup, soutenue par Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, et Amazon.com AMZN.O , s'est distinguée, en partie, en construisant des modèles d'IA qui excellent dans le codage.

Le chiffre d'affaires d'Anthropic, qui s'élevait à environ 1 milliard de dollars au début de l'année 2025, dépassait les 5 milliards de dollars au mois d'août.

La startup à l'origine des grands modèles de langage de Claude a dévoilé Opus 4.1 en août, une mise à jour d'Opus 4 pour les tâches agentiques, le codage dans le monde réel et le raisonnement.

Le dernier tour de table a été co-dirigé par Fidelity Management & Research et Lightspeed Venture Partners, a indiqué Anthropic. Parmi les autres grands investisseurs figurent la Qatar Investment Authority, Blackstone BX.N et Coatue.

Le financement des startups américaines a bondi de 75,6 % au premier semestre 2025, en grande partie grâce aux investissements majeurs dans l'IA et aux paris audacieux des grandes entreprises technologiques, ce qui le met sur la voie de la deuxième meilleure année jamais enregistrée, selon un rapport de PitchBook publié en juillet.

Le mois dernier, Anthropic a déclaré qu'elle offrirait Claude au gouvernement américain pour 1 $ . Claude, ainsi que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google, a été ajouté à une liste de fournisseurs d'IA approuvés, a déclaré la centrale d'achat du gouvernement américain en août.

Amazon envisage un autre investissement de plusieurs milliards de dollars dans Anthropic pour renforcer leur partenariat stratégique, a rapporté le Financial Times en juillet.