La valeur du jour en Europe - Unicredit plus optimiste sur ses profits annuels après un début d'année solide

(AOF) - Unicredit (+3,78% % à 55,80 euros) est bien classé au sein de l’indice italien FTSE MIB après avoir rehaussé ses objectifs 2025. L’action de la banque italienne avait reculé lors de leur présentation début février. Unicredit anticipe désormais un bénéfice net ajusté en hausse et non plus stable. Les revenus sont attendus à environ 23,5 milliards d’euros contre milliards d'euros auparavant. S’agissant des opérations de fusions & acquisitions, la banque italienne a indiqué qu’elles seront poursuives si elles améliorent le modèle inégalé d'UniCredit dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

En septembre, Unicredit a pris une participation de 21% au capital de Commerzbank et été autorisé en mars par la BCE à monter jusqu'à 29,9%. En novembre, elle a lancé une offre de rachat sur Banco BPM. En début d'année, elle a acquis 4,1% du capital de l'assureur italien, Generali, à la suite d'achats d'actions sur le marché.

L'établissement bancaire transalpin a fait ces annonces à l'occasion de la présentation de résultats record au premier trimestre. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 8,3% à 2,77 milliards d'euros, dépassant nettement le consensus s'élevant à 2,37 milliards d'euros.

Les revenus nets ont augmenté de 2,8% à 6,55 milliards d'euros tandis que les revenus d'intérêts ont reculé de 2,9% à 3,47 milliards d'euros. Unicredit a bénéficié de la progression de 8,2% des commissions à 2,3 milliards d'euros.

Le courtage se distingue

Jefferies explique les résultats meilleurs que prévu d'Unicredit par la performance des activités de marché. Ses activités de courtage ont connu une croissance de 19,9% à 641 millions d'euros, un montant très supérieur à la prévision moyenne des analystes : 315 millions d'euros.

Unicredit affiche un bilan solide, avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 16,1% à fin mars, en progression de 27 points de base sur le trimestre. Il est nettement supérieur aux attentes du marché : 15,4%.

" L'impact de Bâle IV a été plus faible que prévu (60 points de base) et plus que compensé par d'autres éléments, notamment la réserve de change (+27 points de base) et les changements de périmètre (+10 points de base) ", signale Jefferies.

Enfin, la banque italienne a confirmé ses prévisions d'un bénéfice net d'environ 10 milliards d'euros en 2027 et d'un retour aux actionnaires supérieur chaque année au niveau de 2024.

