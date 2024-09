La valeur du jour en Europe - TUI en bonne voie pour atteindre ses objectifs en 2024

(AOF) - "TUI est sur le point de réaliser un exercice 2024 solide, conforme aux attentes". Le spécialiste allemand du tourisme progresse à la Bourse de Francfort (+1,48% à 6,71 euros) après avoir annoncé des prévisions optimistes, sur la base d’une dynamique de réservations positive et de chiffres " solides " pour l'été 2024. Jefferies reste à "Conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 7,50 euros, tout en déplorant le manque de clarté de la trajectoire de croissance qui lui fait préférer son concurrent britannique Jet2.

TUI affiche des réservations en hausse de 6 % pour l'été 2024 avec un ASP (Average selling price, prix de vente moyen) en hausse de 3%. Le groupe enregistre un démarrage prometteur pour l'hiver 2024/25, "les consommateurs continuant de privilégier les dépenses de loisirs": les réservations sont déjà en progression de 7% avec un packagés de manière dynamique".

"Nous avons une stratégie claire pour dégager une valeur significative et restons fidèles à nos ambitions à moyen terme" annonce TUI, qui prévoit notamment générer une croissance de l'Ebit sous-jacent d'environ 7% à 10%.

TUI confirme ses prévisions d'augmentation de l'Ebit sous-jacent d'au moins 25 % sur un an, sachant que pour l'exercice 2023 il était de 977 millions d'euros. Le groupe s'efforcera également d'accélérer sa croissance rentable en devenant une entreprise plus agile et en accélérant la commercialisation afin de créer plus de valeur actionnariale.

"Bien que la valorisation soit peu exigeante (PER 2025 de 5,9 contre 11,8 en historique) et que le bilan ait été remodelé", Jefferies perçoit un risque de réinvestissement dans toutes les unités commerciales clés du groupe. "Dans un environnement d'incertitude macroéconomique", il préfère Jet2, valeur britannique sur laquelle il est à l'Achat, car elle se négocie avec une décote similaire par rapport à l'historique, soit environ 40 %, avec une offre mieux investie et une piste de croissance plus claire.

