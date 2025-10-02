La valeur du jour en Europe - Tesco plus optimiste sur ses objectifs annuels

(AOF) - Tesco (+2,23%, à 493,30 pence) affiche l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs annuels. Le plus important groupe britannique de supermarchés est plus optimiste grâce à une performance meilleure que prévu au premier semestre sur fond d'augmentation de ses parts de marché. Tesco a également profité d'une longue période de beau temps. Pour RBC, le chiffre d'affaires a également été soutenu par une inflation alimentaire plus élevée que prévu au Royaume-Uni, avec un impact limité sur les volumes jusqu'à présent.

Sur l'exercice 2025/2026, Tesco cible désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling, soit une augmentation par rapport à la fourchette précédente de 2,7 à 3 milliards de livres sterling. Pour UBS, le consensus de bénéfice d'exploitation devrait être relevé de moins de 5%. Le flux de trésorerie disponible est, quant à lui, toujours attendu dans sa fourchette prévisionnelle à moyen terme, soit entre 1,4 et 1,8 milliard de livres sterling.

Solides gains de parts de marché

" Je suis satisfait de nos performances au premier semestre, qui s'appuient sur une dynamique déjà solide. Nos gains de parts de marché au Royaume-Uni sont particulièrement importants et reflètent les mesures décisives que nous avons prises en début d'année pour investir davantage dans la valeur, la qualité et le service ", s'est félicité le directeur général, Ken Murphy. Ses parts de marché ont augmenté de 77 points de base sur la période. Le dirigeant a par ailleurs précisé que l'extension du programme d'économies a contribué à compenser la nouvelle inflation des coûts d'exploitation.

" Nous sommes conscients que les gains de parts de marché pourraient commencer à ralentir, même si nous n'avons observé aucun signe en ce sens depuis le début de l'année ", prévient RBC. " Cela dit, Tesco devra faire face à une base de comparaison difficile à l'approche de Noël, compte tenu de ses efforts marketing importants l'année dernière. "

Amélioration des résultats semestriels

Au premier semestre clos le 23 août, le premier groupe de supermarchés britannique a fait état d'un chiffre d'affaires de 33,051 milliards de livres, contre 32,8 milliards attendus par le consensus, en hausse de 5,1 %. Il a progressé de 4,3% en données comparables, face à un consensus de 4,6 %. Sur cette même base, les revenus ont augmenté de 4,9% au Royaume-Uni et de 4,8% en Irlande.

De son côté, le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 1,5%, à 1,674 milliard de livres, dépassant également les attentes : 1,59 milliard de livres. Le flux de trésorerie disponible a progressé de 2,9% à 1,298 milliard de livres.

