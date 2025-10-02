 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,34
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe - Tesco plus optimiste sur ses objectifs annuels
information fournie par AOF 02/10/2025 à 10:20

(AOF) - Tesco (+2,23%, à 493,30 pence) affiche l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs annuels. Le plus important groupe britannique de supermarchés est plus optimiste grâce à une performance meilleure que prévu au premier semestre sur fond d'augmentation de ses parts de marché. Tesco a également profité d'une longue période de beau temps. Pour RBC, le chiffre d'affaires a également été soutenu par une inflation alimentaire plus élevée que prévu au Royaume-Uni, avec un impact limité sur les volumes jusqu'à présent.

Sur l'exercice 2025/2026, Tesco cible désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling, soit une augmentation par rapport à la fourchette précédente de 2,7 à 3 milliards de livres sterling. Pour UBS, le consensus de bénéfice d'exploitation devrait être relevé de moins de 5%. Le flux de trésorerie disponible est, quant à lui, toujours attendu dans sa fourchette prévisionnelle à moyen terme, soit entre 1,4 et 1,8 milliard de livres sterling.

Solides gains de parts de marché

" Je suis satisfait de nos performances au premier semestre, qui s'appuient sur une dynamique déjà solide. Nos gains de parts de marché au Royaume-Uni sont particulièrement importants et reflètent les mesures décisives que nous avons prises en début d'année pour investir davantage dans la valeur, la qualité et le service ", s'est félicité le directeur général, Ken Murphy. Ses parts de marché ont augmenté de 77 points de base sur la période. Le dirigeant a par ailleurs précisé que l'extension du programme d'économies a contribué à compenser la nouvelle inflation des coûts d'exploitation.

" Nous sommes conscients que les gains de parts de marché pourraient commencer à ralentir, même si nous n'avons observé aucun signe en ce sens depuis le début de l'année ", prévient RBC. " Cela dit, Tesco devra faire face à une base de comparaison difficile à l'approche de Noël, compte tenu de ses efforts marketing importants l'année dernière. "

Amélioration des résultats semestriels

Au premier semestre clos le 23 août, le premier groupe de supermarchés britannique a fait état d'un chiffre d'affaires de 33,051 milliards de livres, contre 32,8 milliards attendus par le consensus, en hausse de 5,1 %. Il a progressé de 4,3% en données comparables, face à un consensus de 4,6 %. Sur cette même base, les revenus ont augmenté de 4,9% au Royaume-Uni et de 4,8% en Irlande.

De son côté, le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 1,5%, à 1,674 milliard de livres, dépassant également les attentes : 1,59 milliard de livres. Le flux de trésorerie disponible a progressé de 2,9% à 1,298 milliard de livres.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TESCO
446,050 GBX LSE +3,80%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 10:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank