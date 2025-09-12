La valeur du jour en Europe - Salvatore Ferragamo sous tension après le départ de son directeur financier

(AOF) - Salvatore Ferragamo fléchit de 4,41%, à 4,46 euros, à la Bourse de Milan. L'entreprise italienne de luxe a annoncé que son directeur financier Pierre La Tour quittera l'entreprise le 26 septembre, après un an et demi à ce poste, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Paolo La Morgia, actuel directeur de la planification et du contrôle, assurera l'intérim à la tête du département financier. Le groupe est également à la recherche d'un nouveau directeur général depuis le départ de Marco Gobbetti en mars dernier.

Cette nouvelle intervient alors que Giorgio Armani, décédé le 4 septembre, a demandé par testament à sa fondation, qui hérite de sa société, d'en céder 15 % à un géant du monde de la mode comme LVMH, EssilorLuxottica ou L'Oréal, selon les détails du document publiés vendredi par la presse italienne.

Cet actionnaire aura ensuite la possibilité de prendre une part majoritaire dans le groupe, d'ici cinq ans au maximum, alors que Giorgio Armani était resté farouchement indépendant tout au long de sa vie.

En juillet dernier, Salvatore Ferragamo annonçait une baisse de son chiffre d'affaires de 9,4% à 474 millions d'euros au premier semestre, pénalisé par le canal de vente en gros, le groupe essuyant une perte nette de 57 millions d'euros sur cette période.

"Le résultat a été affecté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le contexte difficile du commerce en gros et la faiblesse persistante de la région Asie-Pacifique", indiquait la société dans un communiqué.

En Bourse, le titre recule de 32% depuis le début de l'année.

