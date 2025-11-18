Après l'acier, Bruxelles sécurise la filière des ferroalliages

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'Union européenne a proposé ce mardi un ensemble de mesures destinées à protéger la filière des ferroalliages, essentiels dans la défense, l'automobile ou encore l'aérospatiale.

Les ferroalliages sont des alliages métalliques composés de fer et d'autres éléments chimiques (chrome, manganèse, silicium...) qui servent notamment à la fabrication de l'acier, pour améliorer sa résistance, sa dureté et sa résistance à la corrosion .

Ils sont cruciaux dans les domaines où la haute performance et la durabilité des matériaux sont essentiels, comme la construction, l'automobile, l'aérospatiale et la défense.

Or, les producteurs européens, qui emploient 1.800 personnes selon l'UE, notamment en France, font face comme les fabricants d'acier, à un afflux sur le marché d'importations qui tirent les prix à la baisse et mettent leur avenir en péril.

Ces importations sont liées à d'importantes surcapacités de production mondiales, notamment chinoises.

Protéger l'emploi et prévenir la fermeture des usines

La Commission européenne a annoncé avoir imposé des mesures de sauvegarde pour y remédier . Des quotas d'importation sans droits de douanes vont être fixés pour plusieurs de ces alliages. Et les importations hors quotas seront désormais taxées dès lors que les prix d'achat des produits seront inférieurs à des niveaux plancher, afin d'éviter tout dumping.

"Nous actons aujourd'hui, avec la Commission, la protection de notre industrie des ferroalliages pour sauvegarder des milliers d’emploi et un savoir-faire européen", a souligné sur X le vice-président de la Commission Stéphane Séjourné.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est également félicité de cette mesure, qui a été approuvée à une large majorité par les Etats membres. " En sécurisant l'accès à des métaux stratégiques pour l'industrie et en luttant contre la concurrence déloyale, nous sauvons plus de 900 emplois et protégeons 6 usines en France ", a-t-il souligné.

Ces usines, dont plusieurs ont du suspendre leur activité, sont Comilog Dunkerque (qui appartient au groupe Eramet ) et les cinq sites hexagonaux du groupe d'origine espagnole Ferroglobe, premier producteur de ferroalliages de l'Union européenne.