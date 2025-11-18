Assassinat à Marseille: Nuñez évoque "un crime d'intimidation" qui constitue "un point de bascule"

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, s'adresse à la presse après une réunion sur le trafic de drogueà l'Élysée, le 18 novembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Laurent Nuñez a affirmé mardi que l'assassinat de Mehdi Kessaci, frère d'un militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic, était "un crime d'intimidation" qui constituait "un point de bascule".

Dénonçant "les mafias marseillaises", le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion à l'Elysée, a ajouté qu'il se rendrait, avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, dès ce jeudi à Marseille à la demande d'Emmanuel Macron, qui leur a enjoint "d'amplifier" la lutte contre les narcotrafiquants.

Le chef de l'Etat réunira de nouveau les acteurs de la lutte contre les trafics de drogue "mi-décembre" à l'Elysée puis se "rendra lui-même sur place à Marseille", a complété Laurent Nuñez.

L'assassinat jeudi de Mehdi Kessaci, jeune frère de Karim Kessaci, n'est "pas un règlement de comptes classique, c'est manifestement un crime d'intimidation", a déclaré le ministre de l'Intérieur, ajoutant: "c'est un véritable point de bascule".

"On a constaté, a-t-il poursuivi, que les trafiquants et notamment ceux qui dirigent les mafias marseillaises sont de plus en plus à cran parce que nous menons des actions qui sont extrêmement efficaces".

Etaient aussi présents des représentants du ministère de la Justice, ainsi que les ministres des Comptes publics et des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin et Jean-Noël Barrot, et des magistrats spécialisés dont le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessonne. Le directeur national de la police judiciaire Christian Sainte participait également à cette réunion.