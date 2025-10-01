 Aller au contenu principal
CAC 40
7 962,70
+0,85%
La valeur du jour en Europe - Sabadell : un des plus important actionnaires en faveur de l'offre améliorée de BBVA
information fournie par AOF 01/10/2025 à 16:16

(AOF) - David Martinez, membre du conseil d'administration de Sabadell et troisième plus important actionnaire de la banque, a déclaré qu'il accepterait l'offre publique d'achat hostile améliorée de BBVA, rapporte Reuters. Au sein de l'indice Ibex 35, l'action BBVA gagne 0,21%, à 16,395 euros, tandis que le titre Banco Sabadell perd 0,96%, à 3,2930 euros. Hier, le conseil d'administration de Banco Sabadell avait recommandé à ses actionnaires de rejeter la nouvelle proposition, jugée insuffisante.

" Le prix de l'offre valorise implicitement les actions de Banco Sabadell à 3,36 euros (sur la base du cours de clôture des actions BBVA au 29 septembre) " souligne la cible. " Ce montant continue de sous-évaluer fondamentalement Banco Sabadell en tant qu'entité indépendante et ses perspectives d'avenir, " a ajouté cette dernière.

Banco Sabadell a par ailleurs argumenté que lors d'opérations comparables, la prime de contrôle offerte est généralement supérieure d'environ 40 % au cours de l'action de la société concernée. Or, " dans le cadre de l'offre, elle est pratiquement inexistante."

Le 22 septembre, BBVA a amélioré de 10% à 3,39 euros par action, soit 17 milliards d'euros, l'offre faite aux actionnaires de Banco Sabadell. Elle propose désormais une action BBVA, contre 4,8376 titres de sa concurrente, alors qu'elle offrait auparavant une action ordinaire et 0,70 euro en espèces, pour 5,5483 titres Banco Sabadell. Le conseil d'administration a également accepté de renoncer à la possibilité d'améliorer encore la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.

BBVA a souligné que sa proposition, étant désormais entièrement en actions, les actionnaires ayant réalisé des plus-values ne seraient pas imposables en Espagne si le taux d'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell. La transaction serait en effet alors considérée comme fiscalement neutre.

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2820 EUR Sibe -1,14%
BBVA
16,3550 EUR Sibe -0,03%
