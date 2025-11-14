 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Richemont : les ventes semestrielles galvanisées par l'activité joaillerie
information fournie par AOF 14/11/2025 à 12:03

(AOF) - Bondissant de 6,01%, à 172,20 francs suisses, Richemont occupe de loin la première place du SMI grâce à des résultats robustes au premier semestre 2025 dépassant les attentes. Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le fabricant suisse de produits de luxe a surtout vu ses ventes s'accélérer au second trimestre grâce à une croissance à deux chiffres dans toutes les régions : +14% à taux de change constants. Sur ce semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 10,6 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Il était attendu à 10,38 milliards d'euros.

"Le premier semestre de Richemont confirme que le groupe est celui qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur du luxe", affirme Jefferies.

Sur ces six premiers mois, les ventes ont augmenté sur tous les canaux de distribution, les ventes directes aux clients représentant 76% des ventes du groupe, soit un niveau similaire à celui d'il y a un an.

La plupart des régions ont enregistré de solides performances au premier semestre, grâce à une croissance à deux chiffres des ventes en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. Au deuxième trimestre, la Chine, Hong Kong, Macao, ainsi que le Japon ont renoué avec la croissance, tandis que les autres régions ont maintenu leur solide dynamique commerciale.

Poursuite de la dynamique des Maisons Joaillères

Les Maisons joaillières du groupe (Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels et Vhernier) ont enregistré une hausse globale de 9% de leur chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année (+14% à taux de change constants), avec une croissance de 17% au deuxième trimestre à taux de change constants (contre un consensus de 10%), soutenue par une augmentation généralisée de la demande pour les collections de joaillerie et de montres dans toutes les zones géographiques. Selon Invest Securities, les ventes de cette division atteignent les 7,74 milliards d'euros, contre des attentes à 7,59 milliards d'euros.

De plus, Invest Securities note que la division Horlogerie signe une performance à peu près en ligne avec les attentes sur ce semestre, avec un chiffre d'affaires de 1,558 milliard d'euros, soit un recul de 6% et de 2% à taux de change constant). Il était attendu à 1,545 milliard d'euros.

Gestion disciplinée des coûts

En outre, le résultat opérationnel courant de Richemont sur ce premier semestre s'est établi à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 24% à taux de change constants, contre 2,17 milliards d'euros attendus. "Cette progression reflète l'effet positif d'une forte croissance des ventes combinée à une discipline rigoureuse en matière de gestion des coûts. Ces éléments ont permis d'atténuer la baisse de la marge brute résultant principalement de fluctuations monétaires défavorables importantes et de la hausse des coûts des matières premières, notamment de l'or, et dans une moindre mesure des droits de douane supplémentaires imposés par les Etats-Unis, qui ont été partiellement atténués par des augmentations de prix au cours de cette période", souligne Richemont.

Le bénéfice net sur cette période de six mois a augmenté pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Les analystes l'anticipaient à 1,67 milliard d'euros. Il est largement supérieur à celui du premier semestre 2024 qui comprenait une dépréciation hors trésorerie de 1,2 milliard d'euros liée à la vente de YNAP : 457 millions d'euros. Par action, le bénéfice ressort à 3,07 euros contre un consensus de 2,91 euros et 0,77 euro au premier semestre 2024.

La trésorerie nette est restée solide à 6,5 milliards d'euros au 30 septembre 2025, en hausse de 0,4 milliard d'euros par rapport au 30 septembre 2024.

Suite à cette publication semestrielle, le numéro deux mondial du luxe n'a dévoilé aucune perspective pour l'exercice en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs du luxe

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
168,450 CHF Swiss EBS Stocks +4,30%
