La valeur du jour en Europe - Puma : discussions en cours en vue du retrait de la famille Pinault

(AOF) - Puma recule de 1,20% à 21,47 euros sur la place de Francfort après avoir vécu hier une séance en fanfare (+15,96%). L'équipementier sportif fait, selon Bloomberg, l'objet de spéculations autour d'un désengagement de la famille Pinault qui détient 28,7% dans le groupe allemand, via sa holding Artemis. La famille étudie différente pistes et serait déjà entrée en contact avec des possibles acheteurs de ses parts comme les groupes d'articles sportifs chinois Li Ning et Anta Sports mais aussi des groupes américains et des fonds souverains au Moyen-Orient.

"Nous considérons la cession potentielle de la participation de 29 % d'Artemis dans Puma comme un élément positif supplémentaire dans un contexte marqué par la baisse des performances financières et la perte de pertinence dans un secteur des vêtements de sport de plus en plus concurrentiel. Le changement d'actionnariat pourrait soutenir les investissements et accélérer la stratégie de redressement mise en place par le nouveau PDG, Arthur Hoeld", soutient RBC, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre.

"Bien qu'à ce stade, il s'agisse purement de spéculations de la presse, nous notons que, compte tenu du contexte, cela est susceptible d'influencer le cours de l'action à court terme", signale UBS, à la Vente sur le dossier.

"Un éventuel changement de propriétaire pourrait ouvrir la voie à des changements stratégiques plus importants. Si de nouveaux investisseurs prenaient des mesures telles que le recentrage sur le prix d'entrée et la relance de l'engouement pour la marque, nous pensons que Puma pourrait toujours tirer parti de sa forte position mondiale grâce à une présence diversifiée dans toutes les catégories et à une couverture géographique étendue", détaille la banque suisse.

Impacté par l'augmentation des droits de douane décidés par Donald Trump en Asie, Puma a revu à la baisse en juillet ses perspectives pour 2025, et prévenu qu'il finirait l'année dans le rouge. Le groupe n'a pas précisé l'ampleur de la perte attendue alors qu'il avait précédemment déclarer viser un bénéfice opérationnel compris entre 445 et 525 millions d'euros cette année.

L'équipementier sportif s'attend également à ce que ses ventes à taux de change constants baissent d'au moins 10%, contre une prévision précédente d'une croissance de 1% à 5%.

Symbole de la mauvaise santé actuelle de la société, le titre dégringole de 52% depuis le début de l'année.

