La valeur du jour en Europe - Prosus : bonne nouvelle dans l’e-commerce

(AOF) - Prosus gagne 0,87% à 34,855 euros à la suite de la publication de résultats annuels marqués par l'atteinte plus tôt que prévu de la rentabilité au niveau de ses activités dans l’e-commerce. Sur l’exercice 2024 clos fin mars, la société, qui regroupe les activités Internet à l’international du groupe sud-africain Naspers, a vu son bénéfice core bondir de 84% à 5 milliards de dollars. Dans le même temps, ses revenus ont augmenté de 11% à 5,5 milliards de dollars.

" Nous sommes heureux d'annoncer que le commerce électronique est devenu rentable au cours du second semestre de l'exercice financier et qu'il est également rentable pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2024. Ce résultat est nettement supérieur à notre engagement d'atteindre la rentabilité au cours du premier semestre de l'exercice financier 2025 " s'est félicité la société.

Le commerce électronique a enregistré un profit de 38 millions de dollars, à comparer avec une perte de 413 millions de dollars sur l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice de 28 millions de dollars.

" Au cours des deux dernières années, Prosus a entrepris de faire évoluer un portefeuille de commerce électronique à croissance rapide mais fortement déficitaire vers une croissance rentable durable, tout en conservant autant que possible la croissance des revenus " explique UBS. " La publication d'aujourd'hui est la dernière preuve que cette réorientation vers la rentabilité a été réalisée en avance sur le calendrier ".

Prosus a également généré un free cash flow de 524 millions de dollars alors qu'il était négatif à hauteur de 249 millions de dollars sur l'exercice 2023.

