Safran: étape importante pour un imageur spatial

(CercleFinance.com) - Safran Reosc, la filiale spécialisée dans les composants et systèmes optiques haute performance de Safran Electronics & Defense, annonce avoir franchi une étape importante avec son imageur spatial SEEING 130 Wide.



Sélectionné comme capteur basse lumière pour le satellite NorSat-4 de l'Institut Norvégien de la Défense (FFI), le SEEING 130 Wide a su démontrer avec succès ses performances en orbite.



Il s'agit du premier imageur spatial de Safran. Le SEEING 130 Wide figure aujourd'hui parmi les rares imageurs du marché capables d'offrir un large champ de vue et des images de qualité dans un format aussi compact, même en conditions de faible luminosité, explique le groupe dans son communiqué.



Ces technologies contribuent à améliorer l'observation de la Terre depuis l'espace, pour par exemple la surveillance de l'environnement, le suivi du trafic maritime ou encore la prévision météorologique.



Jean-Marie Bétermier, Directeur de la Business Unit Espace de Safran Electronics & Defense, a déclaré : ' La démonstration réussie de notre imageur SEEING 130 Wide en orbite est une réalisation majeure pour Safran Reosc. Elle atteste de notre savoir-faire dans la fourniture d'optiques spatiales à forte valeur ajoutée pour les missions New Space '.





