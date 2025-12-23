La valeur du jour en Europe - Novo Nordisk devrait commercialiser aux USA son traitement oral contre l'obésité début janvier

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (Food & Drug Administration) ont approuvé le Wegovy de Novo Nordisk (+7,69%, à 326,82 couronnes danoises) sous forme de comprimé oral de 25mg en prise quotidienne unique pour réduire l’excès de poids et le maintenir à long terme, tout en réduisant le risque d’événements cardiovasculaires majeurs. Avec cette décision de la FDA, le laboratoire danois reste un précurseur dans les traitements contre l’obésité puisqu’il s’agit de la première thérapie par agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) par voie orale approuvée.

Les autres traitements se font par injection. Eli Lilly, le principal concurrent de Novo Nordisk sur ce marché, est en retard. Son principal traitement oral pour lutter contre l'obésité est l'Orforglipron qui est actuellement en phase finale de développement. Le laboratoire américain a récemment déposé les demandes d'autorisation de mise sur le marché. La validation de la FDA est attendue au cours du printemps 2026.

Le Wegovy de Novo Nordisk en comprimé de 25mg a démontré une perte de poids moyenne de 16,6% lorsque le traitement était respecté chez des participants adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec une ou plusieurs comorbidités. La perte de poids obtenue avec le comprimé Wegovy est la même que celle obtenue avec le Wegovy injectable. En outre, une personne sur trois a connu une perte de poids de 20% ou plus lors d'un essai clinique.

Sa commercialisation aux Etats-Unis est attendue début janvier 2026.

Pour Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk : "La pilule est là. Avec l'approbation aujourd'hui du comprimé Wegovy, les patients disposeront d'un comprimé pratique, à prendre une fois par jour, qui peut les aider à perdre autant de poids que l'injection originale de Wegovy".

Du côté d'Eli Lilly, le 16 septembre dernier, le laboratoire a dévoilé les résultats détaillés d'une étude de phase 3 évaluant la sécurité et l'efficacité de l'Orforglipron chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec une pathologie liée au poids, et ne présentant pas de diabète. A la plus forte dose, 36mg, le comprimé oral du laboratoire américain a permis une perte de poids moyenne de 12,4%.

Le Wegovy semble donc plus efficace, en revanche il est moins pratique que l'Orforglipron. Ce dernier peut être consommé à n'importe quel moment de la journée, avec ou sans nourriture et avec n'importe quelle quantité de boisson et sans jeûner avant ou après la prise. A l'inverse, le Wegovy doit être pris le matin, l'estomac vide (au moins 6 heures sans manger ni boire) et doit être avalé avec peu d'eau. Il faut ensuite attendre 30 minutes avant de manger, boire ou de prendre un autre médicament.

