La valeur du jour en Europe Novartis dans le rouge après des trimestriels sans relief

(AOF) - Novartis (-3,80% à 99,24 francs suisses) est délaissé après sa publication trimestrielle. Le laboratoire a annoncé un chiffre d’affaires net en hausse de 8%, à 13,9 milliards de dollars, porté principalement par les volumes (+16%). Le groupe suisse indique toutefois que la concurrence des génériques a eu un impact négatif de 7 points de pourcentage, notamment aux Etats-Unis sur les produits Promacta, Tasigna et Entresto. Le résultat d’exploitation a progressé de 24%, à 4,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 23%, à 3,9 milliards de dollars.

Pour les analystes de Jefferies, les ventes trimestrielles sont conformes au consensus, " portées par les moteurs de croissance Kisqali, Pluvicto et Kesimpta, compensant la faiblesse d'Entresto et Promacta ".

Même son de cloche chez Oddo BHF qui évoque un troisième trimestre " en ligne au niveau des ventes mais 3% en dessous des attentes au niveau de son core BPA ". Le bénéfice par action core s'est affiché en hausses de 9%, à 2,25 dollars par titre.

Par ailleurs, Novartis a confirmé ses objectifs financiers annuels : des ventes attendues dans le haut de la fourchette à un chiffre, là où le consensus table sur une hausse de 8,7% et un résultat opérationnel core en croissance faible à deux chiffres.

Pour Oddo BHF, la recommandation reste à Neutre avec une cible de 110 francs suisses, car " la déception du ratio de marge pourrait pénaliser le titre ce matin mais nous ne voyons pas, à ce stade, de rupture de tendance ".

Chez Jefferies, l'avis est à Conserver avec le même objectif de cours de 110 francs suisses.

