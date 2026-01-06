La valeur du jour en Europe - Next relève ses perspectives de bénéfices, dopé par les ventes des fêtes

(AOF) - Next s'adjuge 2,21% à 13 890 pence à la bourse londonienne après avoir relevé, pour la cinquième fois au cours du présent exercice, ses prévisions de ventes et de bénéfice par action pour 2025/2026 et 2026/2027. Le groupe de distribution britannique a dégagé lors de la période de Noel une performance "solide" selon Jefferies qui maintient sa recommandation "Conserver" sur la valeur. La société basée à Leicester a indiqué que ses ventes à prix régulier ont progressé de 11% sur les neuf semaines se terminant le 27 décembre par rapport à l'an passé, surpassant la prévision annuelle de 7%.
Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 5,9%, contre une précédente prévision de 4,1%, tandis que les ventes internationales ont bondi de 38%, bien au-delà de l'objectif de 24%.
Pour les douze mois se terminant le 31 janvier 2026, le distributeur britannique table désormais sur une croissance de 16,1% du bénéfice par action, à 7,388 livres sterling, contre une précédente estimation de hausse de 14,6% à 7,294 GBP.
Le chiffre d'affaires total du groupe pour l'exercice devrait progresser de 10,3%, à 6,97 MdGBP, contre une prévision antérieure de croissance de 8,7% à 6,87 MdGBP.
Next, qui envisagerait selon Sky News, de soumettre une offre à bas prix pour LK Bennett (L.K. Bennett Fashion Limited), la marque haut de gamme de vêtements et de chaussures pour femmes, doit publier ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier le 26 mars prochain.
