La valeur du jour en Europe - Mercedes chute, atteint par la faiblesse de la croissance chinoise

(AOF) - Mercedes (-7% à 54,88 euros) affiche la plus forte baisse du DAX40 après avoir abaissé ses perspectives, et pèse sur l'ensemble du secteur en Europe. Le constructeur automobile allemand prévoit désormais une marge d’exploitation ajustée comprise entre 7,5% et 8,5% pour 2024, contre 10% à 11% initialement. Mercedes invoque "une nouvelle détérioration de l'environnement macroéconomique, principalement en Chine" où la croissance a décéléré. Cet avertissement intervient une semaine après celui de BMW. A Paris, Stellantis perd 2,64% et Forvia, 4,23%.

"La croissance du PIB en Chine a encore perdu de son élan en raison d'une consommation plus faible ainsi que du ralentissement continu du secteur immobilier", précise Mercedes dans son communiqué.

Ce contexte a affecté le volume global des ventes en Chine, y compris les ventes dans le segment haut de gamme. Le groupe allemand prévoit que la composition des ventes au deuxième semestre 2024 devrait rester "inchangée par rapport au premier semestre, donc plus faible que prévu initialement". Selon Jefferies, Mercedes anticipait une amélioration pour le haut de gamme. Le deuxième semestre 2024 devrait également être impacté par "divers ajustements de valorisation".

L'EBIT et le flux de trésorerie disponible du groupe sont désormais attendus à des niveaux "nettement inférieurs" à ceux de l'année précédente, alors qu'ils devaient initialement leur être "légèrement inférieurs".

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 78 euros. Jugeant qu'il n'est "pas surprenant que l'environnement actuel du marché chinois exerce une pression à la baisse sur les marges", le broker souligne que l'avertissement sur les bénéfices de Mercedes est plus important que celui de BMW la semaine dernière et qu'il n'est "pas lié à un rappel important" , ce qui rend "perplexe quant à la rentabilité sous-jacente et à l'allocation du capital à l'horizon 2025". UBS prévoit des baisses de consensus significatives, de l'ordre de 20% sur l'Ebit et le bénéfice par action.

Stifel se dit surpris par l'ampleur de l'avertissement, mais reste cependant à Conserver avec un objectif de cours de 71 euros. Avec la baisse du flux de trésorerie disponible, le broker s'inquiète pour les futurs rachats d'actions, alors que Mercedes a engagé 6,2 milliards d'euros de rachats d'actions depuis mars 2023.