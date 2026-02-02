 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Les annonces d’Intesa Sanpaolo peinent à séduire les investisseurs
information fournie par AOF 02/02/2026 à 11:29

(AOF) - Intesa Sanpaolo recule de 0,67% à 5,93 euros à Milan après la publication de ses résultats annuels et la présentation de son plan stratégique 2026-29. Bien que la banque souligne des performances pleinement en ligne avec les objectifs communiqués au marché et supérieures aux cibles de son plan d’affaires 2022-25, les investisseurs semblent avoir accueilli ces annonces avec prudence.

L'établissement financier a vu son bénéfice net augmenter de 7,6% à 9,32 milliards d'euros, pour des revenus opérationnels en hausse de 0,6% à 27,3 MdsEUR, soutenus notamment par des revenus de frais et commissions en croissance de 6,3%.

En termes de redistributions, Intesa Sanpaolo va soumettre à son AG des dividendes de 6,5 MdsEUR au total, dont un solde de 3,3 MdsEUR encore à payer en mai prochain, ainsi que des rachats d'actions pour 2,3 MdsEUR à lancer en juillet 2026.

A cette occasion, Intesa Sanpaolo a aussi présenté son nouveau plan d'affaires pour la période 2026-29, qui vise notamment un bénéfice net de plus de 11,5 MdsEUR et un ROTE de 27% en 2029, grâce entre autres à des réductions de coûts structurels.

Sur la période 2025-29, il prévoit de rendre environ 50 MdsEUR à ses actionnaires, avec un taux de distribution de 95% pour chaque année de 2026 à 2029, dont 75% sous forme de dividendes et 20% sous forme de rachats d'actions.

"Les objectifs du plan pour 2029 sont très solides (RoTE de 27%) et supérieurs au consensus (bénéfice net de 11,5 MdsEUR contre 11,4 MdsEUR attendus), mais principalement en raison des provisions pour pertes sur prêts", tempère KBW.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INTESA SANPAOLO
5,960 EUR MIL -0,10%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 11:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank