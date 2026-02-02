La valeur du jour en Europe - Les annonces d’Intesa Sanpaolo peinent à séduire les investisseurs

(AOF) - Intesa Sanpaolo recule de 0,67% à 5,93 euros à Milan après la publication de ses résultats annuels et la présentation de son plan stratégique 2026-29. Bien que la banque souligne des performances pleinement en ligne avec les objectifs communiqués au marché et supérieures aux cibles de son plan d’affaires 2022-25, les investisseurs semblent avoir accueilli ces annonces avec prudence.

L'établissement financier a vu son bénéfice net augmenter de 7,6% à 9,32 milliards d'euros, pour des revenus opérationnels en hausse de 0,6% à 27,3 MdsEUR, soutenus notamment par des revenus de frais et commissions en croissance de 6,3%.

En termes de redistributions, Intesa Sanpaolo va soumettre à son AG des dividendes de 6,5 MdsEUR au total, dont un solde de 3,3 MdsEUR encore à payer en mai prochain, ainsi que des rachats d'actions pour 2,3 MdsEUR à lancer en juillet 2026.

A cette occasion, Intesa Sanpaolo a aussi présenté son nouveau plan d'affaires pour la période 2026-29, qui vise notamment un bénéfice net de plus de 11,5 MdsEUR et un ROTE de 27% en 2029, grâce entre autres à des réductions de coûts structurels.

Sur la période 2025-29, il prévoit de rendre environ 50 MdsEUR à ses actionnaires, avec un taux de distribution de 95% pour chaque année de 2026 à 2029, dont 75% sous forme de dividendes et 20% sous forme de rachats d'actions.

"Les objectifs du plan pour 2029 sont très solides (RoTE de 27%) et supérieurs au consensus (bénéfice net de 11,5 MdsEUR contre 11,4 MdsEUR attendus), mais principalement en raison des provisions pour pertes sur prêts", tempère KBW.

