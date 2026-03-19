Aucune compagnie aérienne ne bénéfice de la crise au Moyen-Orient, selon le directeur de l'IATA

Sommet de l'aviation de Changi au Sands Expo and Convention Centre à Singapour

L'aggravation du conflit ‌au Moyen-Orient devrait entraîner une hausse des prix des billets d'avion ​et ne laissera "aucun gagnant", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA), à Reuters en marge d'un événement du ​secteur aérien à Bruxelles jeudi.

Ces commentaires interviennent alors que les attaques contre des installations ​pétrolières dans le Golfe ont fait ⁠grimper le prix du brut au-dessus de 100 dollars le ‌baril (86,85 euros le baril), perturbant le marché de l'aviation, tandis que des menaces de missiles et de drones ​ont désorganisé le trafic ‌aérien vers les "hubs" de transport au Moyen-Orient, normalement ⁠très fréquentés.

"Il n'y a pas de gagnants dans cette situation. Tout le monde va en ressentir l'impact, dit-il. Il y a du carburant ⁠aviation produit ‌au Moyen-Orient qui est envoyé en Amérique du Nord, du ⁠carburant qui part en Asie", a déclaré Willie Walsh.

Lors d'un ‌entretien exclusif, ce dernier a cependant dit que la ⁠demande mondiale restait solide pour l'instant, ajoutant toutefois que ⁠les compagnies aériennes ‌pourraient réduire leurs capacités si le conflit s'éternisait et entraînait des ​pénuries d'approvisionnement en carburant.

Il a ‌précisé que les compagnies aériennes continuaient à moderniser leur flotte avec des avions plus économes ​en carburant, notant que les livraisons prévues n'étaient pas retardées pour le moment.

Willie Walsh a déclaré que, dans le pire ⁠des scénarios, l'industrie devrait réévaluer la situation si le conflit se prolonge.

"Ce sera un changement structurel. Nous devrons examiner comment le secteur redistribue ses capacités et comment nous pourrions nous protéger contre les problèmes d'approvisionnement en carburant."

(Reportage Joanna Plucinska, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)