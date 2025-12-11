La valeur du jour en Europe - Le vent d'optimisme continue de souffler sur Brunello Cucinelli

(AOF) - Brunello Cucinelli (+3,52% à 96,54 euros) occupe la place de leader du FTSE MIB au lendemain du relèvement de ses objectifs de ventes pour 2025. Elles devraient désormais progresser entre 11 et 12% à taux de change constants contre une prévision antérieure de 10%. La marque italienne de mode de luxe a annoncé cette décision après ses excellentes ventes enregistrées tout au long de cette année 2025. Elle bénéficie aussi des commentaires élogieux des responsables de ses boutiques monomarques et de ses clients multimarques sur sa pré-collection Femme Automne/Hiver 2026 présentée en novembre.

L'entreprise profite aussi d'un volume significatif de commandes déjà dans son portefeuille pour la saison printemps/été 2026.

En outre, le fabricant italien de vêtements en cachemire souligne que "le quatrième trimestre 2025 promet également d'être très, très positif, soutenu par une croissance attendue à deux chiffres à taux de change constants, conformément à la tendance du troisième trimestre 2025". Sur cette période de trois mois, Brunello Cucinellbia enregistré une croissance à taux de change constants de 12,5%, malgré une base de comparaison plus difficile, en particulier dans le canal de vente au détail. Ce dernier a progressé de 10,5% au troisième trimestre 2024 et de 15,5% au quatrième trimestre 2024".

L'augmentation prévue de ces ventes sera accompagnée d'une croissance solide des bénéfices, avec des marges très solides.

"La belle réputation de notre marque, combinée à son positionnement exclusif et à ses perspectives de croissance dans toutes les régions et tous les canaux de distribution, nous permet d'envisager l'avenir avec une grande confiance", a expliqué Brunello Cucinelli dans son communiqué publié hier soir.

Les revenus sur 9 mois dépassent le milliard d'euros

Optimiste pour 2025, Brunello Cucinelli le sera tout autant l'an prochain. La société s'attend à une croissance de ses revenus d'environ 10% pour 2026 grâce à "l'excellente prise de commandes pour les collections printemps-été 2026 et la qualité des retours sur les collections ", comme indiqué en octobre dernier lors de la publication de son solide chiffre d'affaires 9 mois.

Il y a plus de deux mois, le groupe italien annonçait avoir généré pour la première fois des revenus dépassant le milliard d'euros. Sur cette période de 9 mois, ils s'élèvent à 1,019 milliard d'euros, en hausse de 10,8% à taux de change courants sur un an (+11,3% à taux de change constants).

Commentant les nouveaux objectifs financiers de Brunello Cucinelli, Oddo BHF s'attend toujours à une "croissance 2026 à 10,4% à taux de change constant et de 9,4% en publié, avec une marge d'Ebit à 16,9% après 16,7% toujours espérée pour 2025". Précisément, pour l'an prochain, le broker anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires à 11,7% au premier trimestre, de 10,7% au deuxième, de 9,1% au troisième et de 10,2% au quatrième. Enfin, la croissance pour l'exercice 2027 est toujours attendue à 10,5% et la marge d'EBIT à 17,2%.

Oddo BHF signale, en outre, avoir augmenté son objectif de cours sur Brunello Cucinelli de 83 à 87 euros (paramètres de marché actualisés, légère remontée des paramètres croissance et marge long terme) tout en réitérant sa recommandation Neutre.

"Nous lui préférons Zegna (Surperformance et objectif de cours à 11,7 dollars) qui présente une exposition analogue en habillement très haut de gamme mais qui nous paraît receler un potentiel de croissance des résultats et de re-rating plus significatif", explique le broker pour justifier sa décision.

Concernant ses projets, Brunello Cucinelli indique que le lancement de son nouveau site e-commerce basé sur l'intelligence artificielle est prévu pour mi-janvier 2026.

En parallèle de la mise à jour de ses perspectives de ventes, Brunello Cucinelli annonce que le conseil d'administration a approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 100 000 actions, soit 0,15% du capital, destiné au plan d'attribution d'actions 2024-2026. Ce programme débutera ce 11 décembre et durera jusqu'à l'achat de la totalité des actions couvertes par le programme, au plus tard le 29 octobre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS