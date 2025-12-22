La valeur du jour en Europe - Le titre Skanska entouré grâce à une actualité riche et un avis positif de Jefferies

(AOF) - Skanska (+1,16%, à 252,90 couronnes suédoises) se distingue à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé un contrat de construction, un investissement et une cession. Le spécialiste du développement de projets et de la construction a signé un contrat avec la Riverside County Transportation (groupe qui gère les déplacements dans le comté de Riverside, en Californie aux États-Unis) d’un montant de 107 millions de dollars qui sera inclus dans les prises de commandes aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2025.

La société sera chargée d'élargir environ 13 kilomètres de la Ramona Expressway, en Californie, afin d'améliorer la sécurité et de réduire la congestion. Les travaux comprennent également la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière San Jacinto. Le chantier devrait débuter en février 2026 pour s'achever en juin 2028.

En outre, Skanska a également annoncé un investissement de 244 millions de couronnes norvégiennes (environ 20,55 millions d'euros) dans la première phase d'un projet résidentiel à Trondheim, en Norvège. Il s'agit du premier projet issu du portefeuille acquis par Skanska auprès de Nordr en septembre 2025 à entrer en phase de construction. Ce projet marque également le début de la phase finale d'un effort plus vaste visant à transformer le quartier de Lilleby à Trondheim. La livraison des 51 appartements est attendue au cours du premier trimestre 2028.

Enfin, le groupe suédois a dévoilé la cession de deux immeubles de bureaux à Copenhague pour 1 milliard de couronnes danoises (environ 134 millions d'euros). Ces deux actifs, entièrement loués, ont été vendus à PensionDanmark. Skanska enregistrera ces ventes au quatrième trimestre 2025, tandis que le transfert des propriétés aura lieu en janvier 2026.

Jefferies fait de Skanska l'une de ses valeurs favorites pour 2026

Jefferies estime que ces deux cessions portent à 3,6 milliards de couronnes suédoises, le total des cessions effectuées par la société au quatrième trimestre, contre un consensus de 3 milliards de couronnes suédoises. En outre, les analystes de la banque d'investissement américaine ont calculé que le prix de cette opération au Danemark fait ressortir une prime de 28% par rapport au capital investi.

Jefferies précise que le titre Skanska est sa valeur favorite pour 2026. Le portefeuille du groupe continue de susciter une forte demande de la part des investisseurs. La société dispose de 9 milliards de couronnes suédoises de trésorerie nette au bilan et d'une exposition à des marchés finaux de la construction en croissance aux Etats-Unis et dans les pays nordiques.

En outre, Skanska pourrait bénéficier d'une reprise macro-économique en Suède, qui pourrait favoriser la demande résidentielle l'an prochain. Jefferies estime que le titre Skanska est sous-évalué. Partant, les analystes sont à l'Achat et visent 295 couronnes suédoises, soit un potentiel de hausse de 18% par rapport à la clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS