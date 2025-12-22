 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Le titre Skanska entouré grâce à une actualité riche et un avis positif de Jefferies
information fournie par AOF 22/12/2025 à 10:29

(AOF) - Skanska (+1,16%, à 252,90 couronnes suédoises) se distingue à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé un contrat de construction, un investissement et une cession. Le spécialiste du développement de projets et de la construction a signé un contrat avec la Riverside County Transportation (groupe qui gère les déplacements dans le comté de Riverside, en Californie aux États-Unis) d’un montant de 107 millions de dollars qui sera inclus dans les prises de commandes aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2025.

La société sera chargée d'élargir environ 13 kilomètres de la Ramona Expressway, en Californie, afin d'améliorer la sécurité et de réduire la congestion. Les travaux comprennent également la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière San Jacinto. Le chantier devrait débuter en février 2026 pour s'achever en juin 2028.

En outre, Skanska a également annoncé un investissement de 244 millions de couronnes norvégiennes (environ 20,55 millions d'euros) dans la première phase d'un projet résidentiel à Trondheim, en Norvège. Il s'agit du premier projet issu du portefeuille acquis par Skanska auprès de Nordr en septembre 2025 à entrer en phase de construction. Ce projet marque également le début de la phase finale d'un effort plus vaste visant à transformer le quartier de Lilleby à Trondheim. La livraison des 51 appartements est attendue au cours du premier trimestre 2028.

Enfin, le groupe suédois a dévoilé la cession de deux immeubles de bureaux à Copenhague pour 1 milliard de couronnes danoises (environ 134 millions d'euros). Ces deux actifs, entièrement loués, ont été vendus à PensionDanmark. Skanska enregistrera ces ventes au quatrième trimestre 2025, tandis que le transfert des propriétés aura lieu en janvier 2026.

Jefferies fait de Skanska l'une de ses valeurs favorites pour 2026

Jefferies estime que ces deux cessions portent à 3,6 milliards de couronnes suédoises, le total des cessions effectuées par la société au quatrième trimestre, contre un consensus de 3 milliards de couronnes suédoises. En outre, les analystes de la banque d'investissement américaine ont calculé que le prix de cette opération au Danemark fait ressortir une prime de 28% par rapport au capital investi.

Jefferies précise que le titre Skanska est sa valeur favorite pour 2026. Le portefeuille du groupe continue de susciter une forte demande de la part des investisseurs. La société dispose de 9 milliards de couronnes suédoises de trésorerie nette au bilan et d'une exposition à des marchés finaux de la construction en croissance aux Etats-Unis et dans les pays nordiques.

En outre, Skanska pourrait bénéficier d'une reprise macro-économique en Suède, qui pourrait favoriser la demande résidentielle l'an prochain. Jefferies estime que le titre Skanska est sous-évalué. Partant, les analystes sont à l'Achat et visent 295 couronnes suédoises, soit un potentiel de hausse de 18% par rapport à la clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SKANSKA -B-
23,200 EUR Tradegate +0,96%
SKANSKA -B-
27,0000 USD OTCBB 0,00%
SKANSKA B ORD
251,150 SEK LSE Intl +0,38%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 10:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.12.2025 11:27 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq. * SECTEUR DE L'IA

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans négocie avec Motherson pour la vente d’Autoelectric
    information fournie par AOF 22.12.2025 11:24 

    (AOF) - Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (Motherson est un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank