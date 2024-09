La valeur du jour en Europe - Kingfisher en forme après le relèvement de ses objectifs annuels

(AOF) - Kingfisher grimpe de 6,61% à 309,50 pence à la bourse londonienne. Le titre s'inscrit en tête de l'indice Footsie 100 après avoir relevé ses objectifs annuels. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France a enregistré un bénéfice net de 237 millions de livres, quasi stable (-0,2%) au cours du premier semestre clos le 31 juillet. Son chiffre d'affaires s'est replié de 1,8%, à 6,75 milliards de livres sterling.

En France, les ventes ont reculé de 7,2% sur la période reflétant la faiblesse de l'environnement général de consommation".

Pour ce qui concerne le troisième trimestre, Kingfisher a fait état d'un repli de 0,3% de ses ventes à données comparables à ce stade.

Par ailleurs, la marge brute s'est améliorée au premier semestre de 40 points de base, passant de 36,3 % à 36,7 %.

Côté perspectives, le groupe table pour son exercice 2024/25, sur un résultat net ajusté avant impôt compris entre 510 et 550 millions de livres, contre une fourchette comprise entre 490 et 550 millions précédemment annoncée. Lors de son dernier exercice 2023/24, le groupe avait enregistré un résultat net ajusté avant impôt de 568 millions de livres.

Kingfisher a également rehaussé son objectif de flux de trésorerie disponible pour le porter entre 410 et 460 millions de livres, à comparer avec 350-410 millions précédemment.

"Dans son ensemble, notre activité est conforme à nos attentes. Les clients ont continué à effectuer des travaux de réparation, d'entretien et de rénovation dans leur logement. Compte tenu de notre performance du premier semestre et de notre vision de l'activité sur nos différents marchés, nous avons affiné notre objectif de résultats et revu à la hausse notre objectif de flux de trésorerie libre pour l'année", a déclaré Thierry Garnier, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

La société a maintenu son dividende intérimaire à 3,80 pence par action. Elle prévoit d'achever son rachat d'actions de 300 millions de livres sterling d'ici mars 2025.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.