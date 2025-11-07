La valeur du jour en Europe IAG perd de l'altitude après un troisième trimestre un peu moins bon que prévu

(AOF) - IAG (-8,87%, à 377,35 pence) trébuche lourdement à la Bourse de Londres après la publication de ses résultats trimestriels. La veille, Air France-KLM avait chuté de 14,85% avec des trimestriels décevants également. La société issue de la fusion entre British Airways et Iberia, qui possède également Vueling et Aer Lingus, a confirmé ses objectifs annuels, mais ses comptes du troisième trimestre ont été "inférieurs au consensus" selon Panmure Liberum.

Dans le détail, le groupe explique que ses revenus ont été portés par une progression de 2,4% du chiffre d'affaires passagers, tandis que celui issu du fret a reculé.

Panmure Liberum explique que les revenus unitaires passagers ont diminué de 2,4%, principalement à cause d'un effet de change défavorable. A devise constante, le repli n'est plus que de 0,3%.

Le résultat opérationnel s'est établi à 2,053 milliards d'euros, en hausse de 2% sur un an, mais en baisse de 2% par rapport aux prévisions du consensus et de 5% par rapport aux estimations de Panmure Liberum. La marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée de 0,6 point, à 22,2%.

L'inquiétude pour les analyses de la banque d'investissement britannique provient du marché nord-atlantique où les revenus passagers par kilomètres-sièges disponibles (ASK) ont nettement fléchi de 7,1% au troisième trimestre.

Objectifs annuels maintenus

Pour Luis Gallego, directeur général d'IAG : "Nous avons enregistré une solide performance au troisième trimestre et restons en bonne voie pour réaliser une nouvelle année de croissance en matière de revenus, de bénéfices et de rendements pour les actionnaires". Il ajoute : "Nous restons concentrés sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, en soutenant la réalisation de nos objectifs financiers grâce à une gestion disciplinée des investissements, axée sur l'amélioration de l'expérience client et des efficiences opérationnelles."

Les objectifs annuels ont été confirmés et le groupe compte générer une bonne croissance de ses bénéfices, une progression des marges et des rendements solides pour les actionnaires. La société a également annoncé que ses revenus pour le quatrième trimestre étaient bien orientés.

Les analystes de Panmure Liberum ont confirmé leur recommandation à Acheter sur le titre IAG avec une cible de cours de 590 pence, ce qui laisse un potentiel de hausse de 42,48% par rapport à la clôture de jeudi.

