La valeur du jour en Europe - Hugo Boss : bénéfice net divisé par 2 et objectifs annuels réduits

(AOF) - Hugo Boss gagne 3,59% à 38,07 euros à Francfort, alors que l'entreprise allemande de prêt-à-porter a fait état d'une dégradation de ses comptes au second trimestre. "L'affaiblissement du sentiment des consommateurs sur la plupart des marchés a entraîné un ralentissement rapide de la croissance dans l'ensemble du secteur, auquel nous n'avons pas pu échapper complètement", a souligné Daniel Grieder, directeur général du groupe. Son bénéfice net a chuté de moitié sur cette période pour s'élever à 39 millions d'euros. Le bénéfice net par action a diminué de 51% à 0,54 euro.

Comme annoncé il y a 15 jours, l'Ebit a reculé de 42% sur ce trimestre ressortant à 70 millions d'euros. Ce repli reflète principalement la baisse du chiffre d'affaires au cours de cette période de trois mois ainsi que l'augmentation des dépenses d'exploitation.

En conséquence, la marge Ebit du groupe a diminué de 490 points de base pour atteindre un niveau de 6,9%.

Le chiffre d'affaires s'établit à 1,02 milliard d'euros contre 1,03 milliard d'euros il y a un an, soit une baisse de 1%.

"Il est important de noter que notre chiffre d'affaires a continué de dépasser largement les niveaux de 2019, de plus de 50%, au deuxième trimestre, ce qui reflète la dynamique de la marque et a conduit à des gains substantiels de parts de marché pour Boss et Hugo, précise l'entreprise.

Sur ce deuxième trimestre, Hugo Boss a enregistré une forte amélioration de sa marge brute, en hausse de 50 points de base pour atteindre 62,9%.

"Elle reflète principalement notre attention que nous portons à l'exploitation de notre plateforme d'opérations commerciales nous permettant de réaliser des gains d'efficacité importants, dans le cadre de nos activités d'approvisionnement au niveau mondial. Elle est associée à des coûts de produits et de transport plus favorables, qui ont continué à soutenir le développement de la marge brute", explique le groupe allemand de prêt-à-porter.

En parallèle de la présentation de ses résultats trimestriels, Hugo Boss abaisse ses prévisions pour l'année 2024.

La société vise dorénavant une augmentation de ses ventes comprise entre de 1 et 4% pour atteindre les 4,20-4,35 milliards d'euros (contre une estimation précédente de 3-6%).

L'Ebit devrait évoluer entre -15% et +5 % pour atteindre les 350-430 millions d'euros. Le groupe visait auparavant une hausse de 5-15 % pour atteindre environ 430-475 millions d'euros.

Il s'attend à voir son résultat net évoluer entre -15% et +5% contre une estimation précédente de 5-15%.

Cependant, UBS affirme que "la performance du résultat net de Hugo Boss devrait s'accélérer au second semestre 2024 en raison de l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité des coûts et que la société enregistre "de solides commandes de gros pour les saisons d'hiver 2024 et de printemps 2025 à venir".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,