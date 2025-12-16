La valeur du jour en Europe - Havas poursuit sa dynamique commerciale

(AOF) - Havas recule de 0,41%, à 15,53 euros. Coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024 et la scission du groupe Vivendi en quatre entités, le groupe de communication a annoncé hier soir l'acquisition de Digizik, société belge fondée en 2011 et spécialisée dans le domaine de l'entertainment marketing. Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés. Havas concrétise ainsi l'implantation du réseau Havas Play outre-Quiévrain.

Parmi les clients majeurs de Digizik, liste Invest Securities, figurent Universal Music, BNP Paribas Fortis, Red Bull, Warner Music, Picon (Campari Group), Hey! (Orange), John Martin Brewery, and G-shock (Casio) et STIB/MIVB.

Cette acquisition intervient une dizaine de jours après celle de l'agence britannique Bearded Kitten.

En octobre dernier, Havas a rehaussé son objectif de croissance interne 2025 à l'occasion de son point d'activité pour le troisième trimestre. Il anticipe désormais une croissance interne comprise entre 2,5% et 3%, contre plus de 2% auparavant. Havas cible par ailleurs une marge d'Ebit ajusté en amélioration de 50 points de base, soit 12,9%, à comparer avec une fourchette d'objectifs précédente de 12,5% à 13,5%.

Le groupe "aborde la fin de l'année avec une confiance renforcée, tout en restant prudent face aux tensions géopolitiques, aux pressions commerciales et aux incertitudes politiques qui persistent".

Au cours du troisième trimestre, Havas a enregistré des revenus nets de 656 millions d'euros, en hausse de 3,8 % en termes organiques.

En Bourse, le titre recule de plus de 4% depuis le début de l'année.

Le groupe communiquera le 17 février prochain (après bourse) ses résultats annuels 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS