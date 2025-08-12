La valeur du jour en Europe - Hannover Re : performance décevante de son activité " vie et santé "

(AOF) - Hannover Re (-2,71%, à 258,40 euros) enregistre une des plus fortes baisses au sein du Dax. Les investisseurs ont été déçus par la performance réalisée au premier semestre 2025 par le réassureur allemand sur son segment " vie et santé ", malgré une hausse des profits sur cette période et des résultats en amélioration pour son segment " dommages ". Publiant ses résultats ce matin sur les six premiers mois de l'année 2025, le groupe indique que les revenus du segment " vie et santé " ont baissé sur un an de 0,5%, à 3,80 milliards d'euros, avec un Ebit en repli de 6,3% à 469,9 millions d'euros.

Sur ce même segment, le résultat net des services de réassurance a diminué comme prévu, pour s'établir à 444,5 millions d'euros, contre 448,1 millions d'euros il y a un an. " Il se situe toujours à un niveau satisfaisant par rapport à l'objectif annuel de plus de 875 millions d'euros ", explique Hannover Re. Corrigé des effets de change, le résultat financier de la réassurance a reculé, atteignant les -95,9 millions d'euros, contre -79,9 millions d'euros au premier semestre 2024.

En revanche, pour son activité " dommages ", les revenus sur ce premier semestre ont augmenté sur un an de 4,8%, à 9,54 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 11,6%, pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Le résultat net des services de réassurance est en hausse : 975,1 millions d'euros, contre 963,3 millions d'euros un an plutôt.

Au premier semestre 2025, le bénéfice net de Hannover Re a augmenté de 13,2% pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Le bénéfice par action s'élève à 10,90 euros, contre 9,63 euros il y a un an à la même période. Le chiffre d'affaires (brut) de réassurance a augmenté de 3,3% pour s'établir à 13,3 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation a augmenté de 6,3% pour atteindre 1,8 milliard d'euros contre 1,7 milliard d'euros au premier semestre 2024.

De fortes pertes dues au catastrophes naturelles

En outre, le groupe signale que " les pertes nettes les plus importantes qu'elle a essuyées sur ce semestre sont celles liées aux incendies de forêt en Californie (615,1 millions d'euros) ainsi que celles relatives à l'incendie d'une raffinerie de pétrole dans l'État du Texas (76 millions d'euros), au tremblement de terre au Myanmar (59 millions d'euros) et à la vaste série de tornades dans le Midwest américain (coût de 50 millions d'euros).

Les capitaux propres de Hannover Re attribuables aux actionnaires s'élevaient à 11,1 milliards d'euros au 30 juin. Ils sont en baisse par rapport aux 11,8 milliards d'euros à fin 2024.

Le ratio de de solvabilité ressort à 261% sur ce semestre, soit 11 points en dessous du consensus de 272%. Il dépasse son objectif de 200%.

Le rendement annualisé des capitaux propres s'est établi à 23%, contre 22,3% un an avant. Il a été largement supérieur à l'objectif stratégique de plus de 14%.

Côté perspectives, le réassureur allemand maintient ses objectifs pour 2025 : un bénéfice net d'environ 2,4 milliards d'euros, un bénéfice net de plus de 875 millions d'euros pour le segment " vie et santé ".

Le chiffre d'affaires de la réassurance de biens et de dommages devrait croître de plus de 7% à taux de change constants.

Le retour sur investissement devrait atteindre au moins 3,2 %.

