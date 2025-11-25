France: la confiance des ménages se replie légèrement en novembre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La confiance des ménages en France s'est légèrement repliée en novembre et ceux-ci sont plus nombreux que jamais à estimer "opportun" d'épargner, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indicateur qui synthétise le moral des ménages s'est établi à 89 en novembre, lâchant un point par rapport à octobre et demeurant sous sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus l'opinion des ménages sur la situation économique est bonne.

L'Insee établit cet indicateur à partir de questions divisées en deux grandes catégories: l'une portant sur la situation personnelle des ménages, l'autre sur leur perception de l'évolution économique en général.

En novembre, si les ménages estiment leur capacité d'épargne actuelle et future moins bonne (-2 points), ils sont plus nombreux à juger "opportun" d'épargner (+1 point à 45, la moyenne historique étant de 19). Le solde d'opinion entre réponses positives et négatives atteint "un nouveau maximum historique, bien au-dessus de sa moyenne de longue période", a souligné l'Insee. C'est un mauvais signe pour la consommation des ménages, déjà le maillon faible de la croissance française.

Concernant leur situation financière, l'opinion des ménages est "quasi stable" (-1 point) tant pour le présent que pour l'avenir. La proportion d'entre eux estimant opportun de faire des achats importants a suivi la même tendance (-1 point).

En ce qui concerne le contexte économique en France, les ménages sont moins confiants concernant le niveau de vie passé (-2 points), tandis que le solde d'opinion relatif au niveau de vie futur gagne 1 point, les deux demeurant toutefois sous la moyenne de longue période.

Les craintes relatives au chômage sont toujours plus importantes que la moyenne de longue période, mais elles sont restées quasi stables en novembre (-1 point), tandis que la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois s'est stabilisée.