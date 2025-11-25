Cinq morts dans un incendie à Strasbourg: lourde peine confirmée en appel

Des pompiers devant un immeuble endommagé par un incendie, le 27 février 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

Un jeune homme de 26 ans a été condamné en appel à Colmar à 23 ans de réclusion pour sa responsabilité dans un incendie volontaire qui avait fait cinq morts en 2020 dans un immeuble de Strasbourg.

La peine infligée lundi soir à Sassoun Azarian par la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin est conforme à celle prononcée en première instance en septembre 2023 par la cour d'assises du Bas-Rhin.

Son co-accusé, Munasar Ali Abdullahi, 27 ans, a été acquitté des charges d'incendie volontaire mais condamné pour non assistance à personne en danger à cinq ans de prison ferme, la peine maximale. Une peine alourdie de six mois par rapport au verdict de 2023.

La cour a ordonné un mandat de dépôt différé, ce qui signifie que Munasar Ali Abdullahi est pour l'instant libre mais sera convoqué pour être incarcéré.

"Je suis satisfait qu'il ait été acquitté des charges d'incendie volontaire mais il ne me semble pas opportun qu'il retourne en détention", a déclaré à l'AFP son avocat, Me Michaël Wacquez, qui compte déposer une demande d'aménagement de cette peine.

Un pompier inspecte un immeuble endommagé par un incendie, le 27 février 2020 à Strasbourg ( AFP / Patrick HERTZOG )

Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, vers 01H00 du matin, les flammes s'étaient rapidement propagées dans l'immeuble de sept étages de la rue de Barr, dans le quartier de la gare à Strasbourg. Le feu avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules.

Les secours avaient compté sept blessés et cinq morts: une retraitée de 68 ans, une interne en médecine de 25 ans, un cariste de 45 ans, un jeune homme de 29 ans, et un étudiant togolais de 25 ans.