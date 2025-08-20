La valeur du jour en Europe- Geberit : dégradation de sa marge d'Ebitda au premier semestre

(AOF) - A Zurich, Geberit se replie de 2,09% à 619,20 francs suisses après la publication de ses résultats mitigés au premier semestre 2025. Sur cette période, le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'installation sanitaire a dégagé un Ebitda de 514 millions de francs suisses, soit une marge en retrait de 70 points de base à 30,9%. Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires explique " cette dégradation de marge essentiellement par des coûts exceptionnels ".

Dans l'ensemble, Geberit explique que les marges opérationnelles sont restées au niveau de l'année précédente, en excluant les coûts non récurrents liés à la fermeture d'une usine de céramique allemande annoncée en janvier 2025.

Le résultat net a reculé de 3,3% à 339 millions de francs suisses. Par rapport à l'évolution du résultat net, le bénéfice par action a diminué de 2,7% pour s'établir à 10,28 francs suisses. Ce recul a été compensé par " des effets positifs du programme de rachat d'actions ".

En revanche, son chiffre d'affaires a augmenté de 1,7% à plus de 1,66 milliard de francs suisses. Corrigée des effets de change négatifs de 37 millions de francs suisses, l'augmentation s'élève à 3,9%. Ce résultat a été " stimulé par une forte croissance des volumes, grâce à la poursuite du développement très satisfaisant de nouveaux produits et à la croissance dans la plupart des pays/régions européens ", souligne la société.

En outre, le flux de trésorerie disponible est en hausse de 13,9% à 247 millions de francs suisses.

Geberit, juge que " l'impact des droits de douane américains n'est pas significatif ". Le groupe suisse l'explique par la vente principalement de produits aux États-Unis qui sont également fabriqués localement.

Sur l'ensemble de l'année 2025, l'entreprise table sur une croissance de ses ventes nettes en monnaies locales d'environ 4% et sur une marge d'Ebitda avoisinant les 29%, dans un contexte où les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques s'intensifient encore.

La marge d'Ebitda au second semestre est toujours attendue inférieure à celle du premier semestre en raison de facteurs saisonniers.

